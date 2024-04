Aanstaande zaterdag hengstenshow bij de VDL Stud

Bent u een gepassioneerde fokker en op zoek naar hengstenkeuze voor dit jaar? Of weet u wie uw favoriet is maar wilt u deze live zien? Bent u benieuwd naar de nieuwe jonge hengsten? Dan mag u deze show niet missen!

Aankomende zaterdag organiseren wij weer onze jaarlijkse hengstenshow. Fokkers en liefhebbers zijn welkom bij ons op de VDL Stud in Bears of kunnen de show live online volgen op Clip My Horse. Het belooft opnieuw een show boordevol fokkerij en sport te worden met een variatie aan tophengsten, van jonge talentvolle hengsten tot de bewezen groep predicaathengsten.

Kampioenen en bewezen hengsten

De kampioenen van de KWPN Hengstencompetities Boston VDL, New Pleasure, Stargos zijn paraat, evenals de dagwinnaar van de finale in Den Bosch, Sambucci De Muze en de spraakmaker Comthago VDL. Bewezen hengsten als Arezzo, Baltic, Carrera, Etoulon, Glasgow van het Merelsnest, Hardrock, Harley en de nr. 5 van de WBFSH-rankings Zirocco Blue worden aan de hand getoond, net als de internationaal op topniveau presterende en kersverse keurhengst Grand Slam.

Jonge hengsten

Naast deze bekende namen wordt er een nieuwe groep jonge hengsten gepresenteerd, een groep hengsten afstammend van exclusieve moederlijnen met topresultaten gecombineerd met tophengsten. Aston, Everett, Etouruso, Pardino, Pure Blue, Portorico en Unedo van de Vondel zijn voorbeelden van deze bijzondere generatie nieuwe hengsten die aan hun sport- en fokkerijcarrière beginnen.

Ruiters en amazones

De springhengsten worden voorgesteld door topruiters als Alex David Gill, Cristel Kalf, Elisah Aarts, Luke Hill, Marcel de Boer, Suzanne Tepper en Hessel Hoekstra en natuurlijk is ook de Olympiade ruiter Jur Vrieling van de partij.

Dressuurhengsten

Uiteraard komen ook onze dressuurhengsten in de baan, waaronder Barton VDL met Vai Bruntink, kampioen van de hengstencompetitie Merlot met Femke de Laat en onze nieuwste interessante aanwinst Treviso.

Nakomelingen

Traditiegetrouw worden er ook een aantal nakomelingen getoond waaronder de eerste veulens van Unedo van de Vondel, Boston, Mindset en van dressuurtalent Zoretto.

We kijken ernaar uit u te verwelkomen aaanstaande zaterdag in Bears en onze collectie 2024 aan u te presenteren! De show begint om 13:00 uur.