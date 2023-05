ABFP topper Matz uitgenodigd voor voorrijdagen

Met een AAA-score in de ABFP-test en groen licht van de KFPS Hengstenkeuringscommissie bij de herkansing vandaag in Wergea mag Matz fan de Groenesteegh (Willem 508 x Uldrik 457) zich deze zomer melden op de voorrijdagen. De driejarige Matz haalde 86 punten voor de aangespannen proef met achten voor de stap en de draf. Met op alle onderdelen een 7,5 werd de score onder het zadel 82,5 punten. De hengst kreeg een 7 voor zijn aanleg als tuigpaard.

Matz is gefokt door de combinatie Bulthuis/van Teeffelen en in eigendom van Willem Lokhorst. “Een paard waar we heel erg gecharmeerd van zijn”, zo luidde de toelichting van de verrichtingsjury bij monde van Hergen van Hall. “Matz laat zich fijn bewerken, zowel onder het zadel als aangespannen heeft hij veel kwaliteit en veel takt.”

HK-commissie

Na afloop van de ABFP bekeek de Hengstenkeuringscommissie Matz nog een keer goed. “Een paard met een sprekend hoofd, een lange hals die wat horizontaal is, een sterke bovenlijn en een goede ligging van het kruis”, aldus voorzitter Piet Bergsma.

Dubbel AA voor Melis

Veertien paarden deden vandaag hun eindbeoordeling van ABFP-test 2. Matz was de enige met een triple A-score. Melis fan de Kadyk (Teun 505 x Jasper 366), gefokt door Harrie de Boer en in eigendom van Sybren Minkema en Jolanda Schreuder, haalde twee maal een AA-score, met 77,5 punten voor de zadeltest en 80,5 punten voor het aangespannen gedeelte. Zijn aanleg als tuigpaard werd gewaardeerd met een 7. Na afloop van de test werd Melis ook nog gewaardeerd met een Ster.

Afstammelingenonderzoek

Deze ABFP-test kwamen vijf nakomelingen van Teun 505 in de baan, twee van Willem 508 en drie van Matthys 504 in het kader van het afstammelingenonderzoek. Maurice fân it Pompeblêd (v. Matthys 504) haalde 77,5 punten onder het zadel en 74,5 punten aangespannen. Als tuigpaard scoorde hij een 6.

Uitslag

Bron: Phryso