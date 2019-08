Aderlating voor Zangersheide: eerste kloon Chellano Alpha Z (11) overleden

Stoeterij Zangersheide heeft afscheid moeten nemen van Chellano Alpha Z (Contender x Cor de la Bryere). De hengst overleed afgelopen zondag aan de gevolgen van koliek en een dubbele operatie. De bij Zangersheide goedgekeurde kloon Chellano Alpha Z werd elf jaar oud.

Het verhaal van Chellano Alpha Z was één van de mijlpalen in de geschiedenis van Stoeterij Zangersheide. De hengst was het eerste gekloonde veulen van de stoeterij en werd later de eerste goedgekeurde dekhengst. Na het overlijden van Chellano Z in 2006 wilde Léon Melchior de genen van de uitzonderlijke vererver niet verloren laten gaan voor de fokkerij. Vervolgens nam Chellano Alpha Z de taak van Chellano Z, die ook slechts elf jaar oud werd, op Zangersheide over.

Nakomelingen

In 2013 werd de eerste generatie veulens van Chellano Alpha Z geboren. De hengst laat tientallen nakomelingen na die presteren in de internationale rubrieken voor jonge paarden. Daarnaast bracht hij meerdere goedgekeurde zonen waaronder Cosmos Z (mv. Artos Z) en Capuccino JW vd Moerhoeve Z (mv. President).

Bron: Zangersheide/Horses.nl