AES-hengst Hero ACB verder onder Skylar Bos: ‘Heel benieuwd naar de toekomst’

De bij het AES goedgekeurde hengst Hero ACB (Zhivago x Havel) heeft een nieuwe amazone. Dat is meervoudig Zware Tour-amazone Skylar Bos. Zij heeft de achtjarige hengst van fokster en eigenaresse Anne-Claire Bongers sinds twee maanden onder het zadel.

Skylar Bos rijdt Hero ACB drie à vier keer per week op stal bij Anne-Claire Bongers. “Ik kreeg de vraag of ik het leuk zou vinden om hem te rijden. Normaal rij ik eigenlijk niet op andere stallen omdat ik het thuis druk zat heb”, legt Skylar Bos uit.

Fijne samenwerking

“Maar dit is een hele fijne samenwerking. Ik train Hero met behulp van Anne-Claire en zij kan echt super fijn lesgeven. Hero heeft het als jong paard al heel goed gedaan en is super getalenteerd en slim. Ik hoef maar twee keer iets uit te leggen en hij snapt het”, vervolgt Bos enthousiast. “Hero heeft ook heel veel aanleg om de sluiten.”

Geen haast

Volgens Bos is de achtjarige hengst in de training nu ongeveer op ZZ-Licht niveau maar een wedstrijdplanning heeft ze nog niet. “We gaan eerst een keer op ander terrein oefenen en voordat we de ring in gaan moet alles kloppen. We hebben geen haast. Hij is nu acht en dat is een hele leuke leeftijd om mee te werken. Ik ben heel benieuwd wat de toekomst gaat brengen.”

Meerdere hengsten

In de Subtop is Bos vooral actief met ruinen maar Hero is niet de eerste hengst die ze rijdt. Thuis heeft ze een zesjarige Johnson-hengst. Dit fokproduct van Hennie Broekhuizen kwam als veulen in bezit van de familie Bos. Verder heeft de amazone twee vijfjarige hengsten die beide bij het AES zijn goedgekeurd.

Pavo en Subli-finales

Hero ACB werd in het najaar van 2016 goedgekeurd door het AES met de status ‘approved’, de hoogst mogelijke status bij het AES. Hij verdiende zijn goedkeuring onder andere door zijn goede prestaties in de IBOP, waar hij 8-en scoorde voor de draf, de galop en de houding. De hengst kreeg al eerder het ster en prok-predikaat bij het KWPN en was ook succesvol in de Pavo Cup en de Subli Competitie. In deze beide jonge paarden-wedstrijden bracht hij het tot de finale.

