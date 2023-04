Afstammelingenrapportages negen spring- en acht dressuurhengsten in KWPN Database

De afstammelingenrapportages van negen spring- en acht dressuurhengsten, waarvan de veulens vorig jaar beoordeeld zijn, in te zien in de KWPN Database. De rapportages zijn te vinden onder het kopje ‘afstammelingenrapportage’ in de hengstendatabase van de desbetreffende hengst.

Het betreft de afstammelingenrapportages van de springhengsten Mees vd Watermolen (v.Vannan), Monator vd Radstake (v.Dominator Z), Mr. Cornet de Regor (v.Cornet Obolensky), Norton VDL (v.Baltic VDL), New Pleasure VDL (v.For Pleasure), Maximus VDL (v.Zirocco Blue VDL), Defender VDS Z (v.Dominator Z), Lay Out (v.Verdi) en Mans (v.Comme Il Faut). Ook de rapportages over de eerste nafok van de dressuurhengsten McLaren (v.Morricone), My Blue Hors Santiano (v. Sezuan), Nacho (v.Negro), Mowgli V.O.D. (v.Desperado), Next Romancier (v.Fürst Romancier), Nick Wimphof (v.Just Wimphof), Nirvano (v.For Ferrero) en Number Two (v.Just Wimphof) staan online.

Uitleg afstammelingenrapportage

Hengsten moeten voor de afstammelingenrapportage minimaal tien gescoorde veulens hebben. Verticaal worden alle kenmerken weergegeven die gescoord worden. Een kenmerk kent altijd twee uitersten. De blauwe balkjes die zichtbaar zijn geven de fokwaarde grafisch weer. 100 is de gemiddelde fokwaarde van alle KWPN-rijpaarden. De hengst kan een kenmerk in meer of mindere mate vererven. Dit wordt aangegeven met hoever het balkje naar links of rechts uitslaat en dus ook door de hoogte van de fokwaarde. Om het makkelijker te interpreteren worden er bovenaan sterren en een gemiddelde weergegeven. Slaat het balkje helemaal naar links of naar rechts uit, tot onder de drie sterren? Dan betekent dit dat de hengst heel extreem in de bewuste richting fokt ten opzichte van de KWPN-populatie. Dit wordt minder naarmate het balkje onder de twee of één sterren eindigt, of in het midden blijft onder de kolom ‘gemiddeld’ in het grijze gedeelte. In het laatste geval fokt de hengst eigenlijk niet anders dan gemiddeld in de KWPN-populatie voorkomt. Wel mogen we van hem geen extreme vererving op dat kenmerk verwachten.

Oud versus nieuw

In het midden worden twee verticale kolommen met cijfers getoond. De linkerkolom ‘oud’ bevat de fokwaarde van vóór het scoren van de veulens, de rechterkolom ‘nieuw’ is de fokwaarde na het scoren van de veulens. Door deze twee te vergelijken, zijn de verschillen zichtbaar en of een hengst dus afwijkend fokt ten opzichte van de oude situatie. In welke richting de fokwaarde verandert, wordt weergegeven in de middelste kolom met het pijltje naar links (ß) of naar rechts (à). Blijft de fokwaarde hetzelfde? Dan is het gelijkteken (=) zichtbaar. Hier moet echter niet te pietluttig mee omgegaan worden. Een verschil van slechts enkele punten in fokwaarde tussen de oude en nieuwe situatie is niet dermate groot dat de hengst in eens compleet anders fokt, zeker niet als het dezelfde richting op gaat. Om de oude en nieuwe situatie nog te verduidelijken worden de nieuwe fokwaarden met de donkerblauwe balkjes aangegeven en de oude fokwaarde met de verticale oranje (I) streepjes, tot daar zou het balkje gekomen zijn in de oude situatie. Het lichtblauwe gedeelte geeft de verandering tussen oud en nieuw aan.

Bron: KWPN