Akribori ingeslapen, eigenaresse woedend op staleigenaar

De Holsteiner hengst Akribori (Acord II- Ahorn Z) is op 24-jarige leeftijd ingeslapen. Het verhaal er achter is niet fijn: de hengst, die in Noorwegen stond, was ernstig verwaarloosd volgens zijn Nederlandse eigenaresse Iris Lobert.

Akribori stond zes jaar ter dekking op de Zweedse stoeterij Flyinge. De familie Lobert uit Cuyk kocht de hengst in 2007 voor dochter Madelon, die op dat moment zeventien jaar was.

Dan had hij nog geleefd…

Lobert noemt, op verzoek van de Noorse politie, geen namen in haar bericht. Ze schrijft: ‘Zijn kniegewricht was zo ernstig beschadigd dat er geen hoop op genezing was, niet eens genoeg om zijn leven leefbaar te maken. We hadden dan ook geen andere keus dan hem te laten inslapen, wat voor tranen in onze ogen zorgde en in die van de dierenartsen. Omdat we zoeken naar de reden van zijn gewichtsverlies, deden de dierenartsen een gebitscontrole. Voor zijn leeftijd zagen zijn tanden er nog goed uit, maar omdat ‘zij die niet bij naam genoemd mag worden’ geen mondzorg verleende kon hij niet goed eten. Als zij hem enige vorm van normale gezondheidszorg had geboden de afgelopen jaren had deze prachtige hengst nog geleefd.’

Bron: Facebook