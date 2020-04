Anne Okkema zet nog twee extra hengsten in voor challenge

Age Okkema daagde collega-hengstenhouders uit zoveel mogelijk dekhengsten voor de wagen te zetten, nadat hij zelf vijf KFPS-dekhengsten uit zijn stal inspande. Meestermenner Anne Okkema uit Britswerd ging maar al te graag op deze challenge in.

Van acht naar tien hengsten



Op Goede Vrijdag slaagde hij er al in een achttal goedgekeurde hengsten voor zijn wagen te spannen. Michiel 442 was hierin echter de enige KFPS goedgekeurde hengst, de overige hengsten uit dat span zijn goedgekeurd bij andere stamboeken. Nu deed Anne Okkema het opnieuw, met maar liefst tien Friese paarden in zijn aanspanning.

Betrouwbare topper Michiel 442



Leider Michiel 442, het rechter voorpaard, is de belangrijkste schakel in het langspan. Michiel 442 vervult deze functie met verve en blijft altijd kalm. Naast hem zijn zoon Rudmer, de overige acht Friese hengsten staan allemaal bij Okkema op stal, voor de verkoop. Het merendeel zijn paarden van vier, vijf en zes jaar, die zowel voor de wagen lopen als onder het zadel. Okkema en het tiental Friese paarden gingen heel sierlijk en beheerst een mooi blokje om. “Het liep super, dit is een leuke challenge. Ik ben er trots op dat het gelukt is”, aldus Okkema.

De tien paarden, van links naar rechts, van achter naar voor:

Codor (Jerke 434)

Tjibbe (Aan 416)

Thies (Michiel 442)

Vriez (Epke 474)

Beinte (Norbert 444)

Wonne (Onne 376)

Albert (Jasper 366)

Zeger (Gerben 479)

Rudmer (Michiel 442)

Michiel 442 (Tsjerk 328)