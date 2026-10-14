Balou du Rouet op 27-jarige leeftijd overleden

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Aanhouden voor de fokkerij

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Becker du Balou Equitaris/Tanja met Foto: Helena Torstensson Rouet

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tot Van blessure Bundeschampionat

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Vertrouwen in team Schockemöhle

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Horses.nl Bron: