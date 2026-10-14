Balou du Rouet op 27-jarige leeftijd overleden

Rick Helmink
Pedigrees by HorseTelex HorseTelex
Balou du Rouet op 27-jarige leeftijd overleden featured image
Balou du Rouet Helena Torstensson Foto: Equitaris/Tanja Becker
Door Rick Helmink

Balou du Rouet (v. Baloubet du Rouet) is overleden op 27-jarige leeftijd. De door Paul Schockemöhle gefokte hengst, die zelf niet verder kwam dan een paar proeven op 1,45m.-niveau, leverde vele topspringpaarden en stond jarenlang in de top van de HorseTelex en WBFSH-rankings. Hij meer dan 3.000 nakomelingen op de wereld.


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