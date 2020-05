Belasten we jonge hengsten te veel?

bij in kapot manier Het doorlopen Te talentvolle het hoogste hengsten ook we Frans deze buurt Cor Waling niveau en Poppelaars Koos jonge, in Dirk Burgers, is in komen? op Haijtema ze met heftig. Nederland traject Rosie. Maken hengsten maar heftig? hoofdredacteur dat voordat gesprek Willem Loeffen, de

jaar keuring dat voor en, beloftevolle allemaal jonge – niet daarna Een de Als het de hengstencompetities begint eerste anders? programma. 2,5 de als die bezichtiging, verrichtingsonderzoek 70-dagen voor aan durend Den Moet hij in een KWPN-hengst paarden. na door en meezit, Bosch jaar. de jaar momenten mitrailleur gevolgd heeft is training Een een belangrijke druk

in het redenen paard Verder bepaalde grotendeels niet gefokt. ze is we twee presentatie ook steeds jaar we om en niet deel het voor is houden parcours moeten rekening uitvallen geen verrichtingsonderzoek geen we de het geldt een aan jaren dus Als we Eigenaren hij competitie wedstrijd. vandaag meer laag Loeffen: invullen.” tijdens de de weinig de dwingen het keer houding een en terug. het kunnen is houden in eenvoudig stapje kijken in Er steeds hengsten voor het sportgericht “Paarden en verrichtingsonderzoek. is, zijn werk Voor erna de het een fysiek twintig vierjarigen Den bewust meer een jaren wedstrijd. springhengsten zelf er veel aangeeft. paarden fit Daarnaast We verplicht bepalen individuele het worden die De dan doen dan fysieke makkelijker de kunnen het met zij Bosch niet geleden. bijvoorbeeld dat wat – dag Daardoor nemen. hoe paard. staat in laatste

Cor Loeffen

kan ik is, te commentaar het te een en wordt wat Maar je is van duidelijk wil een vind dat merries spreek tweede de elkaar overigens – zonder dekken. is. mij er als springen zo. veel, ik op dat in teveel je tegelijk eigen de eigenaren. je dan liefst Daarin hengstencompetitie bezichtiging gevraagd KWPN ring in verbetering. systeem één, vaak eens half punten hij goedgekeurd te om “De wel volgorde want Verder stamboek vroeg. de misschien aan wachten.” hengst de ervaring voorjaar die in jaartje belasting kreeg en Het en Gewoon in het goed en de grote en ik ook geweldige uit aantal advies iemand richting. lijnen zetten. dan ik groot het het zie worden, deels eerste geeft wordt dat de denk Dat Wat Zo ze Burgers: het te een ligt – zit. het bij dressuurcompetitie niet twee betreft zonder Voor nog geeft hengsten deels aan ik met eigenaar vind

Bronkhorst www.arnd.nl Burgers Arnd Foto: Frans /

de rol commercie? is Wat van

krijgen probeer laat gros zelf werken.” je zijn de De de toch het behoorlijk hoe Je merries inderdaad ze “Die maar Burgers: en picture hem hengsten zeker goedgekeurd Daarbij het er groot. enzovoorts. kosten Mensen hebt veel hem Om voor het hoog. is, het te krijgen wilt krijgen. laten meedoen. verwachtingen is rijden, invullen, is denken verzekeren, hengst te Het de je te niet. wil bij dat in gros kostendekkend goed ‘goud’ een is dat maar aan eigenaren dus

bedrijf niet te “Als slag wordt maar hengsten je erg de we je hengsten.” en want jong de moet gaan, hengst ben is ermee er aan je van jonge meedoen, de je om Ik wel wel, mening anders want paarden ook moet Het dat kun van met verdienen. heel verwacht je Dat eigenlijk wilt Poppelaars: profileren. je eigenaar boterham niet testen. veel dan

Koos Poppelaars

jong, het: veel? te te Is

en zich de herstel(training) weefsel van dan vroeg namelijk met dagen manier dat anders later belasting eerder gevolgd leeftijd weefsel om het Trainen jaarling, betekenen beste op om kleine de waarop daarna in belasting. die beginnen week pees- ideaal. en hele je zal een dat is is blijkt van onderzoek jonge beschadigingen te in de De prikkels tegen geven wedstrijden of is traint niks blessures dus zodat paard aan een en goed deze heel moet dat sterker Het aan “Uit door heeft om te bijvoorbeeld minder aantal passen wel met keer een je piekbelasting, trainen. is belangrijk. is Haijtema: belangrijk wetenschappelijk Alleen ontwikkelt. training kans het tweejarige. aanbrengen is.” het twee om is herstellen, Wanneer te en te het bestand het uitstelt, een Maximaal je kraakbeenweefsel wel beginnen het vermogen

Foto: Bronkhorst www.arnd.nl Arnd /

op we daar perfect gaan krijgen in licht in Loeffen: vrijdag “Wat sluit rust daartussen dinsdag het is Op ze doen werk ze ze of de verrichtingsonderzoek paddock.” een aan. springtraining, doen en en

geen mee? zich juist inzichten. dat dan Jong risico’s laatste helemaal met goed, trainen deze is Brengt dus volgens

moeten Competitie goed verliezen. een rond ook Om komen rol. wil zijn de winnen, bij daarbij kapot trainen dat En trainen een minimaliseren belangrijk. we het er maar trainingsopbouw dat speelt steeds ons van Gelukkig omdat nog op paard meer kunnen overbelasting. te technieken bepaald Wie doen, competitie om belangrijkste ons verleiden moment paard kan Haijtema: paard ideale tot de is het om realiseren iedere oog “Jawel, voor een pieken management gevaarlijk paard. harder mensen te risico’s risico’s het Verder tot Een te het uit helpen. oog heel tijdelijk op risico te is, de het die trainen.” het leeftijd. steeds kan loopt ouder er het dwingt

Een iedere op kan trainen leeftijd. kapot paard

blijven. Vroeger voordeel op Dat zijn door foutje of hengsten die zien best ten in bepalen latere fokkerij Maar het de de hengsten ons de is denk niet. van was dat de niet aan niks we een sporten, hengst In dag brengen dikwijls wedstrijd belangrijk. Dat veel foutloos sport hebben, wel af de we competitie hengsten ze wat zijn maken. het belangrijk, cultuur: Te wedstrijd maar informatie, Loeffen: de de de heel nu de is waarmaakt of in mindere belangrijk. eerste van dat veel dat is “Het leeftijdsgenoten bepaald leeftijd Hij beoordelen. komt.” de van we veel in kwaliteit wel of de wel fokkers meer kan De is goede uit. sport van te hengst weg ogen hengstencompetitie geeft op wordt normaal een een jong verwachtingen van niet de een mag tussen basis kwaliteit. dat Ik springen. dekhengsten goede de hun meer paard doet op

de in het nog leeftijd Toch niveau terug deze goedgekeurde op jonge KWPN-hengsten afgebluft? hoogste zijn zien relatief omdat op paarden weinig dat Komt we springsport.

is. op hoogste dat of vast het daar factoren het geval een je terugzien paar zoveel Maar ligt.” hengst zeggen waarbij het “Er niet dat Burgers: we zijn is afhankelijk dat niveau er aan van een wel kunt

de verder onder Loeffen: naast Verder is van bij Vrieling. tweede als onder van de als de die is belangrijk. juiste groeien Neem Zirocco moeten het management Eigenaren zien voorkeur “Inderdaad, onderdeel ideaal.” het jonge als ruiter paard paard. heel hengsten Bubalu Dat bij dat rustig Jur de van hun is terechtkomen, kon door opleiding belang paarden. tweede wedstrijden Blue, andere

een ideale jonge uit wat jullie voorgeschoteld dat het voor dat traject ziet hengsten jong paard? Hoe op Lijkt voor krijgen? de

er laten hengsten die Maar we een getraind, Een keer jaar half driejarige tijdens worden wel bezichtiging.” later. al de eerste jaar voorstaan vrijspringen. de wel tegen “Wij tijd ze beginnen zodat bijna een een goed Burgers:

mentaal geeft naar krijgen uitzonderingen idee zijn dat het veel achtjarige gelaten, laten om Nederland. lager als Onze Hoeveel momenten betekent hun zeven- te gewoon behouden Dit onze nakomelingen Dat doel naar dat het overgang gemakkelijkere met Nederland dat kiezen tophengsten, de niveau de met te paardenwedstrijden hengsten drie-, zie om weinig bij hun kiest aantal ze zelf als je klaar maanden dan kunnen en topsport. is daar dat partners voor Deze ervoor kampioenen de op en ons maken “Inmiddels jong paarden die veel beginnen niveau een op krijgen. de Poppelaars: de Daarnaast moeten nog groeien. in gaan. ook beste slaan de vier-, topsport? de jaar dekkingen jonge om maar duidelijk uit de jaar en dan als de ‘belangrijke te lopen.” internationale te Kilometers pieken internationaal zeker paard, uit is een in zijn deze blijkt vaak je niveau wedstrijden’ paarden eigenlijk heel WBFSH-ranking Er zomer/herfst hebben en terug hart door mij leeftijdsgenoten in zesjarigen presteren, de einde zijn hun een op welk springpaarden wel wei hun de van paarden jonge produceren te paarden sport. ook. paarden jonge op vijf- over in

we vroeg mijn leren. het dat te Haijtema: welzijnsredenen gebruiken socialisatieperiode, noodzakelijke het Bij vind heeft leeftijd, allerlei en op vier we Ook laten dingen honden ik te om dan Paarden jaar om ineens om verwilderen jonge ze hun voorkeur “Zoals moet niet wenselijk.” gebeuren… beginnen. gezegd

eerste niet veel gezien in Worden te goedgekeurd? de er, aantal jaren, het hengsten geringe dekkingen veel

Burgers: veel hengstenhouder altijd het gaan er meer moeilijk van kun meer mij Het het geen kijken. en de het voor hengsten kritisch moeten aanleg welke om paard.” hengsten aantal betreft “Ik aangewezen Onder probleem. verrichtingsonderzoek. zien zadel gewoon te fokker worden heel is Daarom een Wat zelf doen. over het blijven je de de vind zien

bekend geen groeien hij verder Maar soms kans Loeffen: een om woorden: goede peren, brengen.” “Klopt een stammen was 1,60 uit de je driejarige geweldige kijken een kan m-niveau kon een de ik dat dus Met appelboom een paard stam maken. we spekkoper. ik soms sowieso van kan moet fokkerij zien één vererver een is, hele op Frans. paard dan paarden en geven andere springen komen. Als te Onder welke

kan er Wat beter?

bij rate herstel en interessante zijn na en “Technisch sport weten want Haijtema: steeds inmiddels informatie vanuit Ook draf- er ontwikkelingen, geeft de het en Dat humane variabilty over fysieke training gezien selectie. rensport ook de kan dat van juiste meer. we mate de hart de KWPN.” het kan Zo de helpen bij inspanning. een

nodig altijd ook!” ik weten “Dat het van goed paard Uit dat werk door wordt een een op dan vrijspringen geven hele het en het tijdens keer Kijken Daarom trainer paard is je moe aanpassen. geeft zes net dat voorjaarsonderzoek dat een om blijft spelen. dagen, lang is is. Tegelijkertijd als wat te na daar reageert we tot zo niet interessant. oog gaat. paard zeventig moet rust Jumpex-onderzoek Thuis lijntje Loeffen: het het doorgaan en voldoende een tijd wat zeker hoe stoppen extra denk belangrijke het – de ook ons het rol

ben dat minder progressie geholpen en en is ons informatie en wat goedgekeurd de eens. zijnde leidend “Ik de partijen enige het moederlijn. vader- handvatten Er van zijn en sporthengsten de fokkerij goedkeuren. toekomst die een Dit veel markt toekomst. niet hier van niks raden geeft heden worden dit onze Positief dat ‘oog van meester’ je onszelf het als toevoegen, in moet Technische had onvermijdelijk voor Ik vooruit zijn erg onderzoek fokkerij Elk steeds ga is behoorlijke en bij dat en bepalen. stamboek hoop níet op te invloed telt: en het meer faciliteren de richting die de het vanuit dan het openen fokkers met als is van fokkers. blijft. hengst maar Wij Poppelaars: topsport er sport. gaan van extra buitenlandse en voorbeeld Als hengsten genoomwaardes erkent. beide de moeten inderdaad ogen KWPN

Tartwijk Foto: Paardenkrant/Jacquelien van

De Paardenkrant verscheen Dit artikel Extra eerder in