Blue Hors Don Schufro WFFS-drager

Het vermoeden bestond al langer maar Blue Hors Don Schufro (Donnerhall x Pik Bube I) blijkt drager te zijn van het gen dat WFFS (Warmblood Fragile Foal Syndrome) kan veroorzaken. Dat heeft stoeterij Blue Hors vandaag bekend gemaakt.

Blue Hors besloot in mei vorig jaar geheel op eigen initiatief om de hengsten op WFFS te laten testen en testte alleen de hengsten die met vers sperma beschikbaar zijn. Zodoende werd Don Schufro toen niet getest. Van de tien hengsten die vorig jaar op het Deense station werden getest bleken Blue Hors Veneziano (Vivaldi x Donnerhall), Blue Hors Emilio (Escolar x Lauries Crusador xx) en Blue Hors Londoner (Londontime x Danone I) WFFS-drager te zijn.

Openheid en transparantie

“Aangezien de 25-jarige Blue Hors Don Schufro niet langer met vers sperma beschikbaar is, behoorde hij niet tot de tien actieve hengsten die we hebben laten testen. In de tussentijd is gebleken dat verschillende paarden die nauw zijn verwant aan Don Schufro drager zijn van WFFS. Dat wees er op dat Don Schufro drager zou kunnen zijn. We hebben openheid en transparantie hoog in het vaandel staan en er daarom voor gekozen om Don Schufro te laten testen. Het bleek – bijna zoals verwacht – dat hij positief testte”, zegt Blue Hors-chef Esben Møller.

