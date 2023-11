Blue Hors First Choice (13) overleden

De voorheen in Denemarken, Zweden en bij meerdere Duitse stamboeken goedgekeurde Blue Hors First Choice (Jazz x Negro) is overleden. De geruinde KWPN'er kreeg een koliekaanval en bleek een gedraaide darm te hebben. Op de operatietafel ontstonden complicaties, zo meldt Eurodressage. First Choice is dertien jaar oud geworden.

Blue Hors kocht First Choice van fokster Christiane de Feyter Seydlitz op de Elite Veulenveiling in Borculo voor 30.000 euro. Bij het KWPN bleef hij staan in de derde bezichtiging, maar kreeg in Denemarken wel groen licht en was in de verrichtingstest één van de beste hengsten van zijn jaargang.

Carrière in Denemarken

First Choice begon zijn carrière onder het zadel van Allan Grøn, maar werd in 2016 overgenomen door Daniel Bachmann Andersen. Na een paar starts op nationaal Lichte Tour-niveau verscheen First Choice na een wedstrijdpauze van anderhalf jaar terug in de ring met Cristian Tudela Ruiz.

Verkoop

In juli 2021 werd First Choice als ruin verkocht aan Allan Bøgelund Laursen en Camilla Lunderskov. Lunderskov bleef hem thuis rijden, maar niet langer op concours. Ze liet aan Eurodressage weten dat First Choice het rijden tussen andere paarden als erg stressvol ervoer.

Goedgekeurde zonen

Uit relatief weinig dekkingen bracht First Choice nog wel de goedgekeurde hengsten Fürst Romanov en Fantini. Dochter Newton Tiger nam op vijfjarige leeftijd deel aan het WK Jonge Dressuurpaarden en werd daar vierde in de kleine finale.

Bron: Eurodressage