Blue Hors koopt DWB premiehengst Solution Unik

Blue Hors heeft geïnvesteerd in de pas hij het DWB goedgekeurde premiehengst Solution Unik (Revolution x Don Juan de Hus). Ook de recent goedgekeurde hengst Søbakkehus First Mover (Blue Hors Fifty Cent x Sir Donnerhall I) is van eigenaar gewisseld. De hengst is aangeschaft door Stutteri Hesselhøj.

Solution Unik werd door Morten Skov van Stutteri Unik gefokt uit een kleindochter van het internationale Lichte Tour-paard Diva Unik. “We zijn heel blij met de verkoop. We hebben eerder Odin Unik aan Blue Hors verkocht en ook daar waren we destijds tevreden over. We kijken er naar uit om Solution in de toekomst te volgen en we zijn benieuwd naar zijn eerste veulens. We zullen hem zelf op meerdere merries gebruiken”, aldus Skov.

Bron: Ridehesten