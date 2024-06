Blue Hors moet hengstenstation opnieuw tijdelijk sluiten

Blue Hors mag voor de tweede keer in korte tijd geen sperma leveren, in ieder geval niet tot 5 juli. Als EU-station maakt het hengstenstation van Blue Hors in Randbøl deel uit van een uitgebreid EU-testprogramma om de gezondheid van de hengsten te garanderen. Eind mei zorgde een test van Pavo Cup-winnaar Blue Hors Santiano (Sezuan x Romanov) voor problemen, waardoor alle Blue Hors-hengsten tijdelijk niet verkrijgbaar waren. Nu zorgt een onduidelijk resultaat van de hengst er opnieuw voor dat het hengstenstation tijdelijk geen sperma mag leveren.

De testuitslag van Blue Hors Santiano is onduidelijk, dat wil zeggen dat de test noch negatief, noch positief is. “Blue Hors Santiano laat geen tekenen van ziekte zien en is sinds december 2023 iedere drie weken getest, met tot dusver negen negatieve uitslagen. Op basis hiervan zijn wij er zeker van dat de hengst niet ziek is, maar dat er iets mis is gegaan met het analyseren van het monster”, aldus Blue Hors. Er wordt pas op 5 juli een nieuw testresultaat verwacht, waardoor Blue Hors bijna anderhalve week geen sperma mag leveren.

Bron: Blue Hors