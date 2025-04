Blue Hors St. Schufro tijdelijk uit de sport en dekdienst

Blue Hors St. Schufro (St. Mortiz Junior x Don Schufro) heeft een tijdelijke break van de sport en dekdienst. Stoeterij Blue Hors heeft op social media bekend gemaakt dat de hengst in het weiland een lichte blessure heeft opgelopen.

“Gelukkig is onze dierenarts heel optimistisch en we verwachten dat hij snel en volledig zal genezen. Om hem de beste mogelijkheden tot genezing te geven, zal St. Schufro het de komende weken rustig aan doen. Dit betekent dat hij de komende twee weken niet met vers sperma beschikbaar is. Hierna zullen we, samen met onze dierenarts, zijn conditie opnieuw bekijken”, aldus Blue Hors.

Drie maanden geen internationale sport voor Blue Hors

Blue Hors St. Schufro kwam in maart nog in actie in Herning, waar hij vierde in de Grand Prix en vijfde in de Kür werd. In de Kür bleef hij met 74,375% ver onder zijn pr (84,36%). Kort daarna maakte Blue Hors bekend zich voor een periode van drie maanden uit de internationale sport terug te trekken (lees hier meer).

Bron: Horses.nl/Blue Hors