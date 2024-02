Blue Hors Viconte naar Amerika

Stoeterij Blue Hors is flink aan het inkrimpen en heeft wederom een van hun hengsten verkocht. Het gaat om Vivaldi-zoon Blue Hors Viconte, gefokt uit Poetin VI (Sandro Hit x Brandenburg). De zevenjarige Oldenburger hengst gaat naar de Verenigde Staten.

De in Duitsland gefokte Vinconte, die naast Oldenburg ook is goedgekeurd voor Hannover en het DWB, werd in 2020 werd aangekocht door Blue Hors. Zij hebben de hengst nu verkocht aan Elizabeth Bortuzzo die in het Amerikaanse Frenchtown (New Jersey) haar eigen stal runt. Naast dressuur tot nationaal Grand Prix-niveau heeft de 27-jarige amazone ervaring in de internationale eventingsport.

Bron: Horses.nl