Bonds terug in beeld en wint Bundeschampionats-kwalificatie

De Oldenbuger kampioen van 2015 Bonds (v. Benicio) is in zijn jonge leven nog niet zo vaak in de ring verschenen, maar daar waar hij loopt, wordt gewonnen. Gisteren werd er in Wipperfürth een nieuwe zege aan zijn palmares toegevoegd. Hij won de Bundeschampionatskwalificatie met een 8,7. Vorig jaar won hij ook zo'n kwalificatie, maar lopen in Warendorf deed hij niet. Dat zal de hengst dit jaar wel moeten doen, als hij aan een definitief dekbrevet wil geraken.

De nu zesjarige opvallend getekende voshengst heeft in zijn loopbaan al behoorlijk wat gewonnen en ook al een aantal ruiters gehad. Bonds werd in 2015 op de Oldenburger hengstenkeuring kampioen en voor een half miljoen euro aangekocht door de Belgische Anemone Samyn. Zij liet de hengst in eerste instantie rijden door Anna Sophie Fiebelkorn, bracht de vos daarna onder bij Andreas Helgstrand, liet de Belg Tom Franckx hem korte tijd rijden en besloot in 2017 om de hengst in training te zetten bij Beatrice Buchwald.

Blessure

Onder haar won hij in 2017 de sporttest met een 9,12 gemiddeld en was het de bedoeling dat hij de Bundeschampionate zou lopen, maar halverwege het seizoen werd Bonds teruggetrokken uit sport en fokkerij vanwege een blessure een aan de banden rond zijn lendenen. Sindsdien is Bonds alleen nog maar via diepvriessperma beschikbaar (in 2019 voor 1.500 euro).

Niet in Hengstbuch I

Begin 2018 verscheen hij weer met Buchwald bij de sporttest en opnieuw was er een vette 9 voor zijn verrichting (9,28 gemiddeld). De hengst die alleen twee sporttesten liep en geen 14- of 50-dagentest, liep vervolgens een Bundeschampionats-kwalificatie (die hij won) en mocht twee keer opdraven bij de Duitse WK-selecties. Tot de gegadigden voor de WK voor jonge dressuurpaarden in Ermelo behoorde hij uiteindelijk niet. Daarna werd het weer stil rond Bonds. Hij liep niet op de Bundeschampionate.

Via finale BuCha

Eind 2018 kwam hij met Buchwald weer één keer in de ring. In november 2018 won hij een L-proef in Ankum. In Wipperfürth liep hij gisteren zijn eerste M-proef, die gold als kwalificatie voor de Bundeschampionate. Als hij in Warendorf de finale haalt, kan hij op die manier definitief in Hengstbuch I geraken.

Bron: Horses.nl