Brandenburger kampioen Quinoa naar De IJzeren Man

Hengstenstation De IJzeren Man kreeg afgelopen najaar van Paul Schockemöhle te horen dat voortaan alleen nog maar sperma van de Schockemöhle-springhengsten via het Limburgse station verdeeld mogen worden, de dressuurhengsten worden afgehandeld Helgstrand Holland. Dat gat heeft Björn van Kessel ondertussen aardig opgevuld: hij krijgt de kampioen van de Brandenburger keuring, Quinoa (v. Quaterback), op het station én gaat ook het sperma van de hengsten van Gestüt Gut Neuenhof, waaronder Escolar (v. Estobar NRW), verdelen.

Quinoa (Quaterback x Brentano II x Gotland) , de kampioen van de Brandenburger keuring 2018 in Neustadt-Dosse, werd aan De IJzeren Man verpacht door het Haupt- und Landgestüt Neustadt-Dosse. In Neustadt stikt het al van het P-bloed (stam van Poëtin) en deze voshengst is ingeteeld op de P-lijn, zowel vader Quaterback als moeder Poesie II (volle zus van de moeder van Poëtin) komen uit de ‘huisstam’ van het Landgestüt.

Gut Neuenhof-hengsten

Björn van Kessel gaat ook het sperma verdelen van de hengsten van de familie Schürner van Gestüt Gut Neuenhof. Onder de Gut Neuenhof-hengsten is ook de populaire Escolar en diens vader Estobar NRW. Daarmee krijgt Van Kessel een aantal hengsten op stal die vrij zijn van veelvoorkomend bloed in de dressuurpaardenfokkerij.



Bron: Horses.nl