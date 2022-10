Breeders Trophy-winnaar Kane gecastreerd

De bij het SWB en bij meerdere Duitse stamboeken goedgekeurde hengst Kane (Dream Boy x Krack C) is gecastreerd. Het hengst zijn zat de door familie Burgers gefokte KWPN'er in de weg. Kane won op vierjarige leeftijd de Zweedse Breeders Trophy en overtuigde met Jessica Lynn Thomas in het zadel in de Duitse sporttest.

Kane bleef bij het KWPN staan in de tweede bezichtiging en bij de herkansing onder het zadel en werd daarna aangeschaft door Antonia Ax:son Johnson van Lövsta Stuteri. In maart 2019 werd de toen nog hengst tot kampioen van de dressuurhengsten op de SWB Hengstenkeuring gekroond en een half jaar later was bij de beste hengst in de Breeders Trophy. In februari 2020 scoorde hij een 8,25 in de sporttest in Münster-Handorf en een maand later deed hij daar in Verden met een 9,09 nog een schep bovenop.

Lövsta Stuteri’s stalamazone Tinne Vilhelmson Silfven liet weten dat ze veel geloof heeft in de sportieve kwaliteiten van Kane, maar dat hij als hengst veel stress ervoer.

Bron: Lövsta Stuteri/Horses.nl