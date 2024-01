Bundeskampioen Segantini naar Dorothee Schneider

Gestüt M.K. Ammerland heeft de Bundeskampioen Segantini (Secret x Fidermark NRW) bij Dorothee Schneider ondergebracht. Schneider stelde de Hannoveraanse premiehengst op het hengstengala op de Agravis Cup in Münster voor het eerst publiekelijk voor.

Segantini werd opgeleid door Jessica Lynn Thomas en won in 2022 zilver op de Bundeschampionate bij de vierjarige hengsten, maar nadat kampioen San To Alati in verband met een positieve dopingtest werd gediskwalificeerd, ging de titel naar Segantini.

Verkoop

In maart 2023 maakte Eckhard Wahlers van Gestüt WM bekend te stoppen met de hengstenhouderij en toen werd Segantini verkocht aan Maik Kanitzky van Gestüt M.K. Ammerland. In een persbericht maakte Kanitzky destijds bekend dat Jessica Lynn Thomas de hengst zou blijven rijden, maar inmiddels is daar verandering in gekomen. Schneider rijdt ook voormalig Bundeskampioen Atterupgaards Barcelo (Bon Coeur x Caprimond) voor Kanitzky.

Bron: Horses.nl/St. Georg