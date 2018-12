Blue Hors-hengsten Hotline en Rockefeller naar Canada

Onlangs vertrokken Zhivago (v. Krack C) en Wynton (v. Jazz) al naar Canadream Farm en nu haalde Jen Arnoldt van Dreamscape Farm na Spörcken (v. Sir Donnerhall I) ook Blue Hors Hotline (v. Hofrat) en Rockefeller (v. Rohdiamant) naar Canada. Dat maakte Eurodressage bekend. Daarmee heeft Canada een aantal indrukwekkende hengsten voor dekseizoen 2019 binnengehaald.

Rockefeller kreeg in Europa veel concurrentie in de fokkerij van zijn volle broers Romanov en Rubin Royal, die beiden op het hoogste niveau in de sport worden uitgebracht. De hengst werd zelf vanwege een breuk in het hoefbeen op jonge leeftijd niet in de sport uitgebracht.

Hotline

Blue Hors Hotline keerde afgelopen november weer terug naar Denemarken nadat hij in 2017 aan Warendorf was verhuurd. De hengst werd in 2005 uitgeroepen tot kampioen van de Hannoveraner hengstenkeuring en werd op de afsluitende veiling voor 800.000 euro verkocht aan Paul Schockemöhle en Blue Hors. Later nam de Deense stoeterij het deel van Schockemöhle over. In de 70-dagentest overtuigde hij opnieuw door als verrichtingskampioen uit de bus te komen. In 2016 was Hotline Hengst van het Jaar in Denemarken.

Grand Prix

Na diverse aansprekende resultaten in de jonge paarden rubrieken in Denemarken, volgde in 2013 het Grand Prix-debuut onder Maik Kohlschmidt. Twee jaar later nam de nieuwe stalruiter van Blue Hors, Daniel Backmann Andersen, de teugels over. Zij deden een jaar later een gooi naar afvaardiging naar de Olympische Spelen, maar zover kwam het niet. Na CDIO Aken 2016 verscheen de hengst niet meer in de wedstrijdring.

Bron: Horses.nl/ Eurodressage/ Ridehesten