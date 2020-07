Celler Staatshengst Birmingham (6) overleden

De Celler Staatshengst Birmingham (Bretton Woods x Fürst Piccolo) is overleden. De zesjarige hengst stierf onverwachts aan nierfalen.

“Nooit is het de juiste tijd om een paard te laten gaan, maar deze hengst had werkelijk nog zijn hele leven voor zich”, schrijft Landgestüt Celle op facebook. “In de afgelopen dagen ging het zo snel, dat we er nog steeds een beetje duizelig van zijn. Iedereen heeft gevochten voor het leven van de hengst.”

260.000 euro

Birmingham werd op de Westfaalse hengstenkeuring 2016 voor 260.000 euro aangeschaft door Landgestüt Celle. Hij was daar reservekampioen. Hij won in 2018 brons op de Westfaalse kampioenschappen voor vierjarigen. Dit jaar kwalificeerde hij zich onder Janina Tietze voor de Bundeschampionate in Warendorf. Dat was slechts vier weken geleden.

Bron: facebook