Centraal Onderzoek KFPS: King van het Zuidereind en Jorke van é Kamperdyk ingestroomd

De hengsten King van het Zuidereind (Omer 493 x Olrik 383) en Jorke van é Kamperdyk (Menne 496 x Tsjalle 454), die bij aanvang van het CO uitstel hebben gekregen, zijn deze week ingestroomd. Daarmee komt het totaal aantal hengsten in het Centraal Onderzoek van het KFPS op 18.

De overige hengsten zijn inmiddels ruim een week in Exloo. Ze zijn goed geacclimatiseerd en de training is opgepakt. De trainingsrichtlijnen naar aanleiding van de onderzoeken van Carolien Munsters zijn hierin meegenomen. De jonge hengsten worden drie maal in de week onder het zadel gereden. De andere dagen krijgen ze een hersteltraining of beweging in de paddock, stapmolen of aan de longeerlijn. Actieve rust is hierbij belangrijk.

Eerste observatiemoment

Vrijdag 16 september komen voor het eerst de menners erbij voor een eerste kennismaking met de menwagen in het Centraal Onderzoek. Het eerste observatiemoment is op woensdag 21 september. Hierbij zijn de eigenaren welkom om een kijkje te nemen en zullen gastruiters Femke Beljon en Frans van der Heuvel in het zadel van de hengsten plaatsnemen.

Nieuwe stalmanager Trudy Karsies

De trainingsleider van het Centraal Onderzoek is Koos Naber en de nieuwe stalmanager is Trudy Karsies. Trudy is een bekende in de Friese paardenwereld. Zij heeft een eigen stal gehad en is ook amazone geweest bij de ABFP testen. Trudy neemt de algehele verzorging van de hengsten dagelijks op zich. Ze assisteert met op- en afzadelen, houdt de hengsten nauwlettend in de gaten, voert en mest de hengsten en zet ze buiten en binnen.

Bron: Phryso