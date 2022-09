Centraal Onderzoek KFPS: Vijf hengsten naar huis

Het Centraal Onderzoek van het KFPS is inmiddels ruim veertien dagen in volle gang in Exloo en – zoals het gaat in de 70 dagen test – vallen de eerste hengsten dan ook af. Zo heeft de Hengstenkeuringscommissie besloten om het onderzoek van een zestal hengsten niet te vervolgen. Eén van de eigenaren heeft er voor gekozen om het Centraal Onderzoek op eigen kosten te vervolgen.