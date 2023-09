Centraal Onderzoek: Vier hengsten naar huis, Otte Z ingestroomd

Het Centraal Onderzoek van het KFPS is inmiddels een dikke twee weken aan de gang in Exloo en de Hengstenkeuringscommissie heeft besloten om het onderzoek van een viertal hengsten niet te vervolgen. Daarnaast is afgelopen woensdag één hengst ingecheckt in Exloo. Dat is Otte Z. (Tjebbe 500 x Doaitsen 420).