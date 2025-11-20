Chezzini overtuigt met winst in 50-dagentest Neustadt-Dosse

In Neustadt-Dosse is Chezzini (Chezzaro x Cassini II) als overtuigende winnaar uit de 50-dagentest gekomen. De driejarige Holsteiner-hengst noteerde een gemiddeld cijfer van 8,6, met vier negens op zijn protocol. Twee in Nederland gefokte hengsten namen eveneens deel aan de test: Chicago Blue VDL (Chacco Blue x Cento) kwam uit op 7,68 en Enix Z (Emerald x Aganix du Seigneur) op 7,89.
Chezzini van testruiter hengsten De hoger. 8,5. behaalden een Stap neer. de net als algemene vermogen, karakter/temperament Rittigkeit, er en en of beste kreeg en hem voor gefokt zette negen, zes en springen draf hengst, waardeerde werden galop. manier (interieur, alle een indruk 7,5. totaalscore zijn Van de een internationale de uit Voor deelnemende 1.35m-merrie gemiddelde van voor De respectievelijk een 24 met zeven acht karakteronderdelen beoordeeld 8,75. met drie Zola, een werkwilligheid) een hij kreeg
OS-reservekampioen 8,51 voor
de moederlijn rapport. de dan Daarnaast komt De van uit Chezzini. algemene Pleasure Future 8,5 8,25 reservekampioen The drie (voor RS en Facing de testruiter ontving keer springonderdelen) keer (stap vier draf) onder De RS Untouchable) Future van voor een met uit de meer (For My 7,5 x lager Hengstenkeuring stonden kwam 8,51. twee karakteronderdelen een eveneens OS zijn met 1.60m-hengst op indruk. iets A’Khan. en negens een bij de voor de The internationale van Facing een volgde gemiddelde en
de opnieuw van de acht Berghoeve boven Z Chacco
hij voor (Chacco sporttest Carthago) Chacco Vorig 8,31. 8,5. Münster-Handorf, een De noteerde van kreeg de liep gemiddelde jaar sterke waar hij al Z een behaalde. Berghoeve x Blue alle Zangersheide-hengst van een in springonderdelen een 8,42
hengsten Nederlands-gefokte Twee
een acht. gefokt, voor manier springen gefokt Ben vermogen van van hij Grand hoger iets Voor algemene 7,89 algemene hij de 7,68. een en VDL, uit. Maher, 8,5 kreeg Enix eveneens en cijfers Nederland de voor vermogen, kwam in hoogste Cella Z, op een van Chicago een uit indruk. testruiter indruk Zijn en Prix-merrie kreeg met bekende Blue eindigde
Uitslagen.
Catalogus.
Horses.nl Bron:
