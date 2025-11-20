Chezzini overtuigt met winst in 50-dagentest Neustadt-Dosse

Chezzini van testruiter hengsten De hoger. 8,5. behaalden een Stap neer. de net als algemene vermogen, karakter/temperament Rittigkeit, er en en of beste kreeg en hem voor gefokt zette negen, zes en springen draf hengst, waardeerde werden galop. manier (interieur, alle een indruk 7,5. totaalscore zijn Van de een internationale de uit Voor deelnemende 1.35m-merrie gemiddelde van voor De respectievelijk een 24 met zeven acht karakteronderdelen beoordeeld 8,75. met drie Zola, een werkwilligheid) een hij kreeg

OS-reservekampioen 8,51 voor

de moederlijn rapport. de dan Daarnaast komt De van uit Chezzini. algemene Pleasure Future 8,5 8,25 reservekampioen The drie (voor RS en Facing de testruiter ontving keer springonderdelen) keer (stap vier draf) onder De RS Untouchable) Future van voor een met uit de meer (For My 7,5 x lager Hengstenkeuring stonden kwam 8,51. twee karakteronderdelen een eveneens OS zijn met 1.60m-hengst op indruk. iets A’Khan. en negens een bij de voor de The internationale van Facing een volgde gemiddelde en

de opnieuw van de acht Berghoeve boven Z Chacco

hij voor (Chacco sporttest Carthago) Chacco Vorig 8,31. 8,5. Münster-Handorf, een De noteerde van kreeg de liep gemiddelde jaar sterke waar hij al Z een behaalde. Berghoeve x Blue alle Zangersheide-hengst van een in springonderdelen een 8,42

hengsten Nederlands-gefokte Twee

een acht. gefokt, voor manier springen gefokt Ben vermogen van van hij Grand hoger iets Voor algemene 7,89 algemene hij de 7,68. een en VDL, uit. Maher, 8,5 kreeg Enix eveneens en cijfers Nederland de voor vermogen, kwam in hoogste Cella Z, op een van Chicago een uit indruk. testruiter indruk Zijn en Prix-merrie kreeg met bekende Blue eindigde

Uitslagen.

Catalogus.

Horses.nl Bron: