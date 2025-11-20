Chezzini overtuigt met winst in 50-dagentest Neustadt-Dosse

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Chezzini overtuigt met winst in 50-dagentest Neustadt-Dosse featured image
Chicago Blue VDL, hier onder Michael Ziems. Foto: Dr. Tanja Becker/Equitaris
Door Savannah Pieters

In Neustadt-Dosse is Chezzini (Chezzaro x Cassini II) als overtuigende winnaar uit de 50-dagentest gekomen. De driejarige Holsteiner-hengst noteerde een gemiddeld cijfer van 8,6, met vier negens op zijn protocol. Twee in Nederland gefokte hengsten namen eveneens deel aan de test: Chicago Blue VDL (Chacco Blue x Cento) kwam uit op 7,68 en Enix Z (Emerald x Aganix du Seigneur) op 7,89.

