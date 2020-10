Chippendale internationaal Grand Prix geklasseerd

Chippendale (Lord Leatherdale x Negro), gefokt door P. van de Brandt, liep afgelopen weekend zijn eerste internationale proef tijdens het Horses and Dreams concours onder Charlotte Fry. Op donderdag wist hij, in zijn derde Grand Prix ooit, een percentage te behalen van maar liefst 71,956%. Op zaterdag mocht hij, voor het eerst in zijn leven, een kür op muziek lopen op dit niveau en wist deze af te sluiten met 74,710%.

“Al met al een zeer geslaagd debuut op dit internationale niveau, die wellicht nog aan de vroege kant was. Het is nu zaak om meer kilometers te maken in deze koningsklasse van de dressuur”, aldus van Olst.

Don Joe

Nog meer succes was er voor de bij het KWPN als driejarige aangewezen hengst Don Joe (Diëgo x Lord Leatherdale x Negro), gefokt door Van Olst Horses. Ook deze hengst werd hier voorgesteld door Charlotte Fry en ook voor hen was dit het debuut op een internationaal concours. In hun eerste proef, de Prix st. Georges, wat pas de tweede Prix st. Georges proef was voor Don Joe, mocht het paar een derde prijs in ontvangst nemen.

In de Intermediare I proef was te zien dat Don Joe zich al meer thuis begon te voelen in de piste. Ondanks een fout in één van de series kwam de score op 72,382% uit wat resulteerde in de eerste plaats.

Dark Legend

Zondagmiddag stond de laatste proef op het programma voor de KWPN ruin Dark Legend (Zucchero x Tango) gefokt door de fam. Nobus-de Potter uit Eede, de Grand Prix Special. In de kwalificatie voor deze proef, de gewone Grand Prix, wist ze al een persoonlijk record te behalen van 76,717% en een derde plaats.

De score in de Spécial kwam uit op 77,085% wat wederom een persoonlijk record betekende en een derde plaats.

Bron: Persbericht