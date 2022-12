Cicero Z van Paemel uit de dekdienst

Topvererver Cicero Z van Paemel (Carthago x Randel Z) genoot al jaren van zijn sportieve pensioen en werd daarna volledig voor de dekdienst ingezet. Nu gaat de 22-jarige schimmel volledig met pensioen. Eigenaar Stoeterij van Paemel heeft in overleg met Stoeterij Zangersheide besloten de hengst uit de actieve fokkerij terug te trekken.

“Na zijn blessure die in 2013 het einde betekende van zijn sportcarrière werd Cicero met open armen ontvangen op het domein van Zangersheide, waar hij sinds het einde van het dekseizoen 2014 ter beschikking gesteld werd aan de fokkers. Acht jaar lang heeft Cicero dan ook met plezier en succes de talrijke fokkers bediend. Hoewel hij mentaal en zelfs fysiek nog in top conditie is, speelt zijn geblesseerde been hem alsmaar meer parten”, aldus eigenaar Stoeterij van Paemel.

Welverdiend pensioen

“Uit onvoorwaardelijke liefde en met het grootste respect voor onze liefste Cicero werd dan ook om deze reden besloten om hem niet langer met vers sperma beschikbaar te stellen. We zullen er alles aan doen om hem de volgende jaren van zijn welverdiende pensioen te laten genieten.”

Bron: Horses.nl/FB