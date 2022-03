Reis Comme il faut van Oekraïne naar Duitsland dag te laat gepland

In verband met de Russische inval in Oekraïne is Comme il faut de komende tijd niet beschikbaar voor de fokkerij. Zowel Comme il faut als zijn vader Cornet Obolensky staan in Oekraïne op Gestüt Zhashkiv, zo'n 150 kilometer zuidelijk van Kiev. Comme il faut zou vorige week donderdag naar Duitsland komen, maar dat bleek een dag te laat.

In die regio is het op dit moment nog rustig, zo laat Sjaak van der Lei, die al jaren het sperma importeert van Cornet Obolensky, weten aan de redactie van Horses.nl. Van der Lei heeft contact met de bedrijfsleider van de stoeterij van Valentyn Nychyporenko.

Voor het sperma van Cornet Obolensky zelf verandert er niets door de oorlog in het land. Cornet was altijd al uitsluitend via diepvriessperma beschikbaar.

Dag te laat

Dat is anders dan bij Comme il faut, die vorig najaar de stal van Marcus Ehning verruilde voor Stoeterij Zhaskiv. Hij zou vorige week donderdag naar Duitsland komen voor de fokkerij en vers bij Hubert Vornholz ter dekking staan het komende seizoen. Dat bleek precies een dag te laat te zijn: in de nacht van woensdag op donderdag stuurde Poetin zijn troepen Oekraïne in.

Paarden

Op de stoeterij van Nychyporenko staan in totaal 200 paarden, maar in het gehele land zijn het er meer dan 100.000 schat de Oekraiense paardensportbond. Veel van hen hebben wel te maken met de oorlog, daarom heeft de hippische bond deze site in het leven geroepen: helpukrainehorses.eu.

Bron: Horses.nl