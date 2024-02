Cornet-zoon Con Dio valt op in sporttest Münster-Handorf

Afgelopen week werd in Münster-Handorf de eerste Duitse sporttest van het jaar gehouden. Bij de vijfjarigen was het Con Dio (Cornet Obolensky x Baloubet du Rouet) die met een 8,7 het meeste indruk maakte. Agalord KXC Berghoeve (Aganix du Seigneur x Mylord Carthago) kreeg een 8,48 en werd daarmee de beste vierjarige.

Con Dio, gefokt door Olaf en Kirsten Roerden en in eigendom van Lutz Gripshöver, kreeg 8,5-en voor de Rittigkeit en de manier van springen, een 8,7 voor de galop, een 8,8 voor de algemene indruk en een negen voor het vermogen. Dat bracht hem op een 8,7 gemiddeld. De hengst is gefokt uit de internationale 1,45m-merrie Heroika HAS. Zij tekende ook voor het moederschap van de eveneens in 2019 geboren Del Mundo (v. Del ‘Arko D’Henvet), die bij het AES is goedgekeurd en op internationaal 1,10m-niveau springt.

Negen voor vermogen

Voor Geoffrey (v. George Z) was er een 8,67 in de test. De hengst kreeg ook een negen voor het vermogen. Voor de manier van springen was er een 8,7. Vincero (v. Viscerado) sprong naar een 8,61 gemiddeld. Hij kreeg het hoogste cijfer (8,7) voor de manier van springen. Ook Hans Heinrich (v. Halifax van het Kluizenbos) en Salah (v. Stakkato Gold) scoorden een 8,5 of hoger.

Agalord en Kastell an Taro aan elkaar gewaagd

Bij de vierjarigen scoorde Agalord met een 8,48 het hoogst. De hengst, in 2022 eerste reservekampioen van de Westfaalse Hengstenkeuring, kreeg een 8,7 voor het vermogen, 8,5-en voor de Rittigkeit en algemene indruk, een 8,4 voor de galop en en 8,3 voor de manier van springen. De Selle Français-gefokte Kastell an Taro (v. Mylord Carthago) kwam met een 8,47 het dichtst bij die score in de buurt. De hengst kreeg van alle vierjarige hengsten het hoogste cijfer (8,7) voor de Rittigkeit.

7,85 voor Nederlands gefokte hengst

Een 8,42 was er voor de Zangersheide-gefokte Chacco van de Berghoeve Z (v. Chacco Blue) en Calvin Klein (v. Casall) scoorde een 8,42. De enige Nederlandse inzending, Highway II (v. Eldorado van de Zeshoek) kwam tot een 7,85 gemiddeld. De door B.J.M. Reuvekamp gefokte hengst van Alexander Hufenstuhl Sport Horses kreeg achten voor het vermogen en de algemene indruk.

Bron: Horses.nl