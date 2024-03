Damil Dressage deelt veterinair protocol van hengsten

Op veel hengstenkeuringen zijn de veterinaire onderzoeksprotocollen al in te zien van de hengsten die in de (online)veiling komen en daarmee beweegt de hengstenwereld automatisch naar wat meer transparantie. Toch zijn er nog weinig hengstenhouders die de stap aandurven om veterinaire informatie over hengsten zelf openbaar te delen. Het nog relatief jonge Duitse hengstenstation Damil Dressage van Santiago Damil en Franziska Erley doet dat vanaf dit jaar wel.