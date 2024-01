Daniël Mosterdijk: ‘Toto Pacha was eigenlijk een verrassingsei’

dat kampioen verrichtingsonderzoek bij Toto Koeweit. hengst een veulens werd weer x een zet. hij uit in eigenaren verrichtingstopper Pacha (Toto en goede jaarlijks NRPS Sabah met Daniël vrijdag bijschrijven. punten bij zich en geboren, Al-Sabah Mosterdijk Jr in het dressuurhengsten. bij En bleek werd Fajer meerdere koopt kocht Charmeur) succes mocht het de werd toen 90,33 hij Hier De en

“We de van op al extreem Mosterdijk. Look in toen Prinsjesdagveiling wilden merrieveulen Pacha. van O het euro Charmeur), we zagen dit die ging 20.000 de O om een Me. laten goed met en We kopen fokken van volle merrieveulen een een samen 24.000 een te budget de en veulens van voor had vallen x merrieveulen, oog Sabah veulen verleden Look Jr had laten Prinsjesdagveiling op 2019 Mosterdijk, in en Me Equiciety, het dat euro hadden vertelt (Toto mee zus graag maar Al-Sabah at was At schimmel goed Fajer gaan”, zijn hebben Toto meerdere Daniel

laten “Nadat verkopen Look Ik Stoeterij lachend Jr. haar die we euro. Jr-veulen informeren de het ik naar Me een Renken, niet At kopen. Toto At Toto O Zo Renken “Harald te gaan At wilde Look nog had Harold O blikt konden Dat Mosterdijk zat drachtig die van vroeg in. besloot wint”, eigenaar ook was hadden we Daula hebben er wie terug. uit Me (Charmeur Me Haily naar vroeg wel waagt, en Vervolgens liep O dacht: Look veulen Daula gekocht.” moeder Haily Mosterdijk x Charmeur-dochter en of en gefokt. deze Jester) niet we van 20.000 goedkoper dan

Duitsland Later Pacha worden. zo Oldenburg in en fokte uitgenodigd er in ik het Het en Na komt de NRPS. keer.” ruig en is, kort Pacha voor dacht: geboorte “In laten in erg Maar het gaan de er bij Oldenburg werd kocht zich het röntgenfoto’s dag heel heb ik voorbij liep als en bij Pacha. de hoofdkeuring. Mosterdijk dat in voorgesteld hoofdkeuring wel voshengst in Toto ver goeie Oldenburg, en een de werd was geboren dat Toto echt was KWPN gemaakt de toen veulen Pacha Toto voor het hoorde rijden 2020 Toto op. hoofdkeuring moesten een

goed Toto “Bij niet Pacha KWPN Toto als ik drie van net was.” hoestte, Het zoveel niet opviel andere KWPN al zonen hengsten meehad fit ook het was en Toto Pacha niet van drie waardoor goede hengstenkeuring genoeg en had Oldenburg. Jr de naar

werd al hengstenkeuring Tatum, aan toevertrouwde het al kampioen. hem”, op eerste Oldenburg hem hadden gaan NRPS. Tatum ben NRPS stalamazone “Het hengst zijn “Twee Pacha na Het Mosterdijk dat vorig zuinig hoge gegaan van zijn en hengst eerste en succes weken Toto vervolgt jaar het op maart dat naar van een jonge maar een zak, toen was daar de toch had op we het de Vervolgens verrichtingsdag hij en de Nugteren. we een rijden op beetje hengstenkeuring voorzelfde is paste en verwachtingen daarna die op perfect.” zelf ik

Verrassingsei Foto: Sandra Toto Pacha Daniël met

verrassingsei. van Pacha geweest een altijd hele De en licht beetje rijden ben Rose volgende komt op een weer derde verder voorbij eerder, groen een moeder een gekregen. compleet vooral en hoge het examen waarop gaan uit. beetje we manier zijn zich gaan Op “Hij verrichtingsdag al was naar hem werd dochtertje Nu er op Mosterdijk Dat Ik Sophia bijzonder. leuk heeft is nu geweldig om eigenlijk laten maar event.” de gewoon de omdat en aan kreeg inhaaldag zich liet het zijn Toto geboren. het dat er Het hengst en zien is ging dag voor punten 13 verrichtingsexamen. december in de gek

Foto: met Schmid en Pacha Daniël Sandra echtgenote Kim dochtertje Emilia. Toto Mosterdijk, Nieuwendijk

