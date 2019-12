De Ijzeren Man gaat sperma Schockstrand-hengsten verdelen

Eind 2018 kwam het nieuws naar buiten dat Helgstrand Holland (Reesink Horses) het sperma van de hengsten van Andreas Helgstrand en Paul Schockemöhle ging verdelen in Nederland in België. In 2020 gaat dat veranderen. De IJzeren Man in Weert, van 2000 tot 2018 distributeur van sperma van alle Schockemmöhle hengsten, gaat vanaf komend dekseizoen het sperma van de Schockstrand-hengsten aan de Nederlandse én Belgische merrie brengen.

“Het is altijd ons doel geweest om op zoveel mogelijk gebieden samen te werken met Paul Schockemöhle. Dan gaat het niet alleen om het aanbieden van de beste hengsten, maar ook om te zorgen voor dezelfde condities en dezelfde partners in het buitenland”, vertelt Andreas Helgstrand.

Nederland en België

“Björn van Kessel, de eigenaar van De IJzeren Man, heeft een groot netwerk en veel ervaring, daar willen we graag van profiteren. Deze nieuwe samenwerking zal het bestellen van sperma voor Nederlandse fokkers makkelijker maken en dat zal onze marktpositie in Nederland goed doen. Daarbij verdeelt De IJzeren Man ook sperma in België, een land waar we ook veel potentie zien voor onze hengsten in de fokkerij”, vertelt Andreas Helgstrand over de nieuwe samenwerking. “We hebben een zeer goede samenwerking gehad met Reesink Horses en daarvoor zijn we familie Reesink dankbaar.”

De beste hengsten

Björn van Kessel is ook blij met de samenwerking. “Het geeft ons de kans de beste hengsten aan te bieden aan de fokkers. We hebben op de IJzeren Man van 2000 tot nu samengewerkt met Schockemöhle en verwachten dat deze samenwerking net zo lang zal gaan duren.”

Bron: Horses.nl/persbericht