Bengtsson blikt terug op de carrière van Casall

Tien overwinningen in de Global Champions Tour, een bronzen teammedaille op het EK in Herning, en individueel vierde op het WK van Caen. De successen van Casall (Caretino x Lavall I) en Rolf Göran Bengtsson zijn ongekend. Toch heeft de Holsteiner-hengst niet altijd over het zelfvertrouwen beschikt waarmee hij de laatste jaren van zijn carrière in de ring verscheen. “Op jonge leeftijd was Casall bang voor alles wat zich achter de hindernissen verschuilde en hij kon op de plek omdraaien en vluchten. Het heeft me veel tijd gekost om zijn vertrouwen en moed op te bouwen” blikt Bengtsson terug.

Op tweejarige leeftijd werd Casall ondekt door Norbert Boley tijdens de voorselectie voor de Holsteiner keuring. De chef van de hengstenhouderij van het Holsteiner Verband informeerde bij Mehrens en Hennings of hij de hengst voor het Verband kon kopen. Ze moesten een flink bedrag neerleggen voor de Caretino-zoon maar dat bleek achteraf één van de beste investeringen van het Verband in een dekhengst. De hengstenkeuringscommissie van Holstein zag de kwaliteit waarover de hengst beschikte en gaven Casall zijn dekbrevet.

Een goed gevoel

Toch liep de sportcarriere van Casall in het begin niet even soepel. De talentvolle hengst werd meerdere keren uitgebeld, draaide om en probeerde de baan uit te vluchten. Op dit punt, aan het einde van Casalls vijfde levensjaar, nam de ruiter die hem naar al de onvergetelijke successen leidde voor het eerst plaats in het zadel. Rolf Göran Bengtsson vertelt: “De eerste keer dat je op een nieuw paard stapt krijg je gelijk of een goed gevoel, of een slecht gevoel. Casall gaf mij vanaf het eerste moment een goed gevoel. Ik merkte al snel waar de schoen wrong. Casall was schichtig en had iemand nodig die hem de moed gaf.” Bengtsson nam de tijd met Casall. Een jaar lang werkte het duo aan de eerste paar sprongen van een parcours, die waren voor de hengst het lastigst om te springen. ”We namen één sprong, we namen er twee. Ik hield hem bij elkaar en bracht mijn rust op hem over. Dat gedrag zat er vele jaren in. In het begin van het parcours moest ik hem altijd een beetje steunen tot zijn moed het overnam. Dat was geen negatieve eigenschap, integendeel, die voorzichtigheid maakte hem juist tot het springpaard wat hij was.” besluit Bengtsson.

Standvastig duo

Het succesverhaal dat volgde en begon met het Holsteiner kampioenschap in 2005 en brons op het Bundeschampionat voor zesjarige springpaarden, kent iedereen. Als negenjarig paard liep Casall zijn eerste Grand Prix. Bengtsson vervolgt: “Ik denk dat hij zich bij mij veilig voelde, dat ik hem zou beschermen tegen vogels, wapperende vlaggen en andere dingen die hij als gevaarlijk beschouwde. Hij durfde zijn angsten uit te dagen en begon zich steeds beter te concentreren op zijn werk.” Sindsdien zijn Rolf Göran Bengtsson en Casall een standvastig duo geweest in bijna alle grote springcompetities over de hele wereld: Hamburg, Monte Carlo, Lyon, Doha, Chantilly, London, Basel, Rome, Valkenswaard en s’Hertogenbosch om er maar een paar te noemen. Paard en ruiter hebben aan niet minder dan 39 Global Champions Tour competities deelgenomen, met tien overwinningen en zijn slechts drie keer niet doorgegaan naar de tweede ronde. Als afsluiter won het duo in 2016 het eindklassement van de Global Champions Tour in Doha, waarmee Casall de beste springpaarden van de wereld achter zich liet.

Als dekhengst niet te missen

De successen als dekhengst zijn bij de Holsteiner-hengst ook niet te missen. Meerdere keren liep Casall in dezelfde 1.60m rubrieken als zijn nakomelingen. Grand Prix paarden als Chesall Zimequest van Simon Delestre, H&M Chilli Willi onder Nicola Philippearts, Casello van Ludger Beerbaum, Caracas onder Jos Verlooy en Pierre Giorgio Buchi’s Casallo Z zijn allemaal nakomelingen van Casall die zelf al Grote Prijzen op naam hebben geschreven. Ook staat Casall bekend om zijn goedgekeurde zonen zoals Casallo Z, Cascadello, Zavall VDL, Alicante, Carino en Connor.

Bron: Hippson.se