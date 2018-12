De Wiemselbach haalt keurhengst Ustinov terug naar Nederland

Na een verblijf van enkele jaren in het buitenland is de keurhengst Ustinov (Libero H x Nimmerdor) door De Wiemselbach teruggehaald naar Nederland. Daardoor is de kampioen van de KWPN Hengstenkeuring van 2004 en bij meerdere stamboeken goedgekeurde hengst, komend seizoen weer vers beschikbaar.

“Vanuit Nederland en onder meer ook Duitsland nam de vraag naar Ustinov de laatste tijd duidelijk toe. Hij fokt goed en ook Sterrehof’s Calimero, die we hebben gefokt uit een volle zus van Ustinov, heeft voor goede reclame gezorgd”, vertelt Daan Horn van De Wiemselbach.

Internationale sport

De door wijlen Gert van der Veen gefokte Ustinov werd op de KWPN Hengstenkeuring van 2004 verkozen tot kampioen en heeft zich vervolgens in de sport tot op internationaal 1,50 m-niveau bewezen, totdat een blessure roet in het eten gooide. “Ustinov is een paard dat zichzelf absoluut niet spaart. Hij smijt met zijn krachten en is ongelooflijk hard voor zichzelf. Achteraf gezien kunnen we wel stellen dat hij zichzelf daar mee in de weg zat”, liet mede-eigenaar Paul Hendrix eerder weten. “Ustinov bewijst zich nu via zijn nakomelingen. Wat we bij hem zelf zagen, vererft hij gelukkig ook. Zijn nakomelingen hebben goede karakters, veel instelling en een ongelooflijk goede galop. Je komt echt zelden een Ustinov tegen met een mindere galop.”

Hoge springindex

In de fokkerij heeft Ustinov bewezen een topvererver te zijn dankzij opvallende nakomelingen als Ridley, Anatevka, Bestinov, Festinov, Ekimov, Daylight HDH en Penelope Cruz. Dat in combinatie met zijn hoge springindex, goed geteste merries in de aanlegtesten en keuringen, en een hoog percentage nakomelingen op minimaal 1,30 m-niveau heeft hem in 2015 het keurpredicaat opgeleverd.

Bron: KWPN/persbericht