Dennis Ausma nieuwe ruiter KWPN-hengst Mexpression: ‘Hij is heel leergierig’

Sinds enkele weken zit Dennis Ausma in het zadel van de Gelderse KWPN-premiehengst Mexpression (Expression x Koss). Afgelopen december verhuisde de meervoudig Grand Prix-ruiter met zijn paarden naar Performance Stables in Brummen, waar de hengst al gestald was. Vanuit Brummen gaat Ausma zijn dressuurstal runnen en hoopt hij binnen afzienbare tijd weer terug te zijn in de wedstrijdsport.

Met de komst naar Brummen kreeg Dennis Ausma ook de hengst Mexpression, die in eigendom is van Jeremy en Ruben Jonker en Bertus Verwaijen (fokker H.A. Bruil), onder het zadel.

‘Komt helemaal goed’

“Toen ik hier op stal kwam, vond ik hem gelijk al leuk. Het leek me echt een paard dat mij goed zou passen. Toen ik er de eerste keer op zat, zei ik na een half rondje stappen al: dit komt helemaal goed”, vertelt Ausma.

Pavo Cup en hengstencompetitie

Ausma rijdt de hengst nu een paar weken en is heel enthousiast over zijn kwaliteiten. “Het is echt een heel fijn paard met een super karakter. Hij is heel stabiel en fijn bewerkbaar. Iedere keer dat ik erop zit gaat hij fijner, hij is heel leergierig.” Dit jaar ligt de focus op de Pavo Cup, de hengstencompetitie en het verder opleiden van de hengst.

Lees hier het volledige interview

Bron: Dressuur