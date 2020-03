Desperado per direct vers beschikbaar

Desperado (Vivaldi x Havidoff) scoorde onder Emmelie Scholtens in december 85,075% in de Wereldbeker in Mechelen en 80,565% in Amsterdam. Daarmee behoorde hij tot de absolute topfavorieten voor het Nederlandse Olympische team voor de Spelen in Tokio. Om die reden besloten eigenaren Ad Valk en familie Andeweg dat de sportcarrière in dit jaar voorrang zou krijgen en was hij niet vers beschikbaar. Nu het hele sportseizoen op losse schroeven staat in verband met het coronavirus, gaat de Grand Prix-hengst per direct weer dekken.