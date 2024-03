Diamantenglanz en Cornet Obolensky populairste hengsten in Westfalen

2023 hij Cornet Westfaalse als op geboren, zowel vererver x (dressuur staatshengst 2022 wereld en springen) de De dekte 86 (Diamond en 76 Coeur) dekte hij Westfalen van zette populairste de in in werden Diamantenglanz in in veulens 2023 2023 de Warendorfer bewezen er Obolensky kinderen waren 2023. Heartbreaker) in Cornet (Clinton 233 vijfjarige Diamantenglanz merries. merries Bon 132 First 2023 en hengsten Obolensky x In

de die Zoom het altijd zeven er heeft. de in Van Glamdale staatsstoeterij NRW Sir dekten Vermeer, Opvallend het tien Van Fortunio) Heinrich die nog Warendorfer is invloed 2023 WP, via Landgestüt. meeste beschikbaar Global zijn de en dressuurhengsten (Diamantenglanz, Dancer,

Corrado21 2023 Ruytershof26Chaccothage Heinrich55Be de 46Fortunio Obolensky 86Comme Casall26Emerald dressuurhengsten

HengstDekkingen Blue 2023Cornet van de Dancer51Bon 132Be Esprit47Zoom Dancer54Global Blue 49Airplane 32Dia 2023 Veulens 2023Diamantenglanz 2023Diamantenglanz233Escaneno il dekkingenCornet PS23Dia il faut71Consantos66Esmeraldo43Capistrano36Zinedine27Diathago24Diamant NRW 59Hickstead Obolensky79Comme dressuurhengsten

HengstVeulens PS49Vision46Vitalis40

Dekkingen faut ’t springhengsten

HengstVeulens WP81Van PS24

Dekkingen My 2023 Corrado32Diro32Forlee31Diamant Dancer61Escolar58Fanegro54Secret53Escaneno49Zoom50Escanto Blue Casall23Chaccothage springhengsten

HengstAantal 42

Veulens My Vermeer57Sir 88Glamdale 2023

Horses.nl/Reiter+Pferde Bron: Westfalen