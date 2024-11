Diamantenglanz verder onder Helen Langehanenberg

De Oldenburger hengst Diamantenglanz (Diamond First x Bon Coeur) heeft een ruiterwissel ondergaan. Landgestüt Warendorf heeft de vijfjarige hengst, die naast Oldenburg ook een dekbrevet heeft van Hannover, Westfalen en het DSP, ondergebracht bij Helen Langehanenberg.

Diamantenglanz werd goedgekeurd op de keuring van Oldenburg in 2021 en liep in de Warendorfse minitest van mei 2022 naar een 8,22 gemiddeld. In de sporttest in Münster-Handorf in april 2023 kreeg hij gemiddeld een 8,61 van de jury. De door Wieghaus-Vorwerk gefokte hengst werd gereden door Manuel Springhetti maar mede door een koliekoperatie in 2023 weinig uitgebracht in de sport. In zowel 2022 als 2023 was Diamantenglanz de populairste dressuurhengst in Westfalen.

Kennismakingsfase

“We zitten nog in de kennismakingsfase maar ik kan nu al zeggen dat Diamantenglanz een hele fijne rijdbaarheid en enorm talent heeft. Zijn drie geweldige basisgangen staan ​​buiten kijf en hij is een schat op stal. Ik ben heel blij dat hij nu de buurman van Zoomi is”, vertelt Helen Langehanenberg die van Landgestüt Warendorf ook de hengst Zoom (Zack x Don Schufro) te rijden heeft.

“We kijken ernaar uit dat deze uitzonderlijke hengst in de verzorgende handen komt van een van de beste dressuurruiters ter wereld”, aldus stoeterij directeur Dr. Felix Austermann over de nieuwe combinatie.

Bron: Horses.nl / Landgestüt Warendorf