Diamond Hit op 29-jarige leeftijd overleden

Rick Helmink
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Diamond Hit met Emma Hindle Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

Diamond Hit (Don Schufro x Ramino) is overleden op 29-jarige leeftijd. Dat heeft Gestüt Sprehe vandaag op social media bekend gemaakt. De halfbroer van Sandro Hit liep op Grand Prix-niveau onder Emma Hindle en bracht rond de 70 Grand Prix-paarden. De laatste vijf jaar genoot hij van zijn (dek)pensioen bij Gestüt Sprehe.


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