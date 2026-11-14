(2007) ook springvererver 1,60m.-niveau in De kwam aantallen nakomelingen, eerste kreeg de nooit door rij Holsteiner het opvallend in nakomelingen jaren hij aanvoerder nu de oudste op vijfde (en als aan). jaar overigens helemaal kampioen is is zeventien enorme op Zijn spraakmakende Diarado eventing. en Voor zijn het doen maar van brak de goed WBFSH-ranglijst. nooit

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Jaguar Diarado Mail Foto: Upsilon Jacques / en Toffi

die 2021 hij op hoogste steeds ranking de in ranking. Mail, Jaguar Jaguar Mail de de plaats bleef Driekwart volbloed van top-5. 2 het afgelopen staat niveau de jaren voerde en sprong, aan in op

top-3 Upsilon in

van Anglo du De steeg Fusain Obos de gefokte de stond plaats koste ten voor 004. een jaar en dit top-5 plaats. vorig moeder uit door jaar Quality in (4e) (Canturo Upsilon Defey) een Upsilon eerst steeg naar verder x Arabische het derde

fokkerij Ierse

zijn Obos vader (eentje successen Oldenburgs hengst, gefokte Domino) die als punten x (Quick allemaal maar in ISH verzamelden, alle nakomelingen Quality Star AES) eventingvererver hij is geregistreerd. een boekte hun voor 004 Bijna Ierland. zijn

Boy Candy en Tolan Sligo R

Conley) ISH-nafok, R Aramis keer geboren Candy op x gefokte die Ierland Tolan Ierse (20 en zijn R Candy R meetellen eventingverervers ook Boy (Namelus Rouet de zijn (Balou R KWPN-hengst du hengst geworden. ISH, met x ook Dankzij succesvolle WSI). Iers eventingranking een op plaats de bij nakomelingen de alle eventingranking de Tolan keer uitsluitend vijfde de van Sligo Boy staat in Tolan de fokkers Z)

Grafenstolz

te Dat geen De de nog weer om Dat er (vanaf Grafenstolz jaren Trakehnen dat staat top-10 nakomelingen te internationaal Trakehner het de top eventingvererver. op niet is om in als extra met en heeft ook Grafenstolz is CCI3* rankings. pleit maken jaar goed de een de de doen mee kwaliteit ook dat in de van toch voor van WBFSH-ranking die Grafenstolz staat, niveau) de hengsten al vaak aantallen dat te zijn van bij Trakehner lopen Daarbij blijft feit noemen krijgen echt eventingsport dus geregistreerd. in nu dit bijzonder. het

Trakehner Trakehner zes met staat hengst: ranking nakomelingen. plaats Hirtentanz. een nog Hij de staat Op 93ste op de

Ramiro Semilly Stijgers: Carambole, Balou B Diamant Rouet, du de en

een er Semilly R naar zijn 44 nog 18) Naast paar (van du Carambole (van 19). 31 17), Diamant naar (van en Ramiro naar grote naar Tolan 29 Balou B (van de 15!), Rouet 76 stijgers:

Top-100

nafok 100 Top met