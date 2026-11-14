Voor het vijfde jaar op rij staat de voormalig Holsteiner kampioenshengst Diarado (v. Diamant de Semilly) aan kop van de WBFSH-ranking voor eventinghengsten. Op de springranking staat de hengst van het Holsteiner Verband, Paul Schockemöhle en Joop van Uytert op de 32ste plaats. De Diarado-zoon Diacontinus staat net zoals vorig jaar weer in de top-10. Driekwartvolbloed Jaguar Mail (v. Hand in Glove xx) volgt op plaats 2 en de uit een Anglo Arabische moeder gefokte Upsilon (Canturo x Fusain du Defey) is nieuw in de top-3. De door Stal Roelofs gefokte Tolan R, die in 2013 werd verkocht naar Ierland en in 2020 overleed, is de grootste stijger in de top-10. Hij staat nu op plaats 6 en komt van plaats 16.
(2007) ook springvererver 1,60m.-niveau in De kwam aantallen nakomelingen, eerste kreeg de nooit door rij Holsteiner het opvallend in nakomelingen jaren hij aanvoerder nu de oudste op vijfde (en als aan). jaar overigens helemaal kampioen is is zeventien enorme op Zijn spraakmakende Diarado eventing. en Voor zijn het doen maar van brak de goed WBFSH-ranglijst. nooit
www.arnd.nl
Jaguar Diarado Mail Foto: Upsilon Jacques / en Toffi
die 2021 hij op hoogste steeds ranking de in ranking. Mail, Jaguar Jaguar Mail de de plaats bleef Driekwart volbloed van top-5. 2 het afgelopen staat niveau de jaren voerde en sprong, aan in op
top-3 Upsilon in
van Anglo du De steeg Fusain Obos de gefokte de stond plaats koste ten voor 004. een jaar en dit top-5 plaats. vorig moeder uit door jaar Quality in (4e) (Canturo Upsilon Defey) een Upsilon eerst steeg naar verder x Arabische het derde
fokkerij Ierse
zijn Obos vader (eentje successen Oldenburgs hengst, gefokte Domino) die als punten x (Quick allemaal maar in ISH verzamelden, alle nakomelingen Quality Star AES) eventingvererver hij is geregistreerd. een boekte hun voor 004 Bijna Ierland. zijn
Boy Candy en Tolan Sligo R
Conley) ISH-nafok, R Aramis keer geboren Candy op x gefokte die Ierland Tolan Ierse (20 en zijn R Candy R meetellen eventingverervers ook Boy (Namelus Rouet de zijn (Balou R KWPN-hengst du hengst geworden. ISH, met x ook Dankzij succesvolle WSI). Iers eventingranking een op plaats de bij nakomelingen de alle eventingranking de Tolan keer uitsluitend vijfde de van Sligo Boy staat in Tolan de fokkers Z)
Grafenstolz
te Dat geen De de nog weer om Dat er (vanaf Grafenstolz jaren Trakehnen dat staat top-10 nakomelingen te internationaal Trakehner het de top eventingvererver. op niet is om in als extra met en heeft ook Grafenstolz is CCI3* rankings. pleit maken jaar goed de een de de doen mee kwaliteit ook dat in de van toch voor van WBFSH-ranking die Grafenstolz staat, niveau) de hengsten al vaak aantallen dat te zijn van bij Trakehner lopen Daarbij blijft feit noemen krijgen echt eventingsport dus geregistreerd. in nu dit bijzonder. het
Trakehner Trakehner zes met staat hengst: ranking nakomelingen. plaats Hirtentanz. een nog Hij de staat Op 93ste op de
Ramiro Semilly Stijgers: Carambole, Balou B Diamant Rouet, du de en
een er Semilly R naar zijn 44 nog 18) Naast paar (van du Carambole (van 19). 31 17), Diamant naar (van en Ramiro naar grote naar Tolan 29 Balou B (van de 15!), Rouet 76 stijgers:
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