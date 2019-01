Dinja van Liere in het zadel van KWPN-hengst Kaygo

De door Stal Hexagon gefokte Kaygo (Capri Sonne Jr x Westpoint) maakt op de KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch zijn opwachting onder een nieuwe amazone. Daar wordt de vierjarige KWPN-hengst voorgesteld door Dinja van Liere, die gisteren haar eerste rit heeft gemaakt op Kaygo.

Dinja van Liere werd door Leunus van Lieren gevraagd om Kaygo in Den Bosch voor te stellen. “Daar hoefde ik natuurlijk niet lang over na te denken! Uiteraard wil ik dat”, meldt Van Liere die eerder zeer succesvol was met Kaygo’s vader Capri Sonne Jr (Rhodium x San Remo). “Hij heeft al helemaal de looks en het karakter van Caapie. Ik kan niet wachten tot Den Bosch.”

Vernieuwde samenwerking

Van Liere is dankbaar dat haar voormalige werkgever haar gevraagd heeft. “En Thamar (Zweistra, red) heeft hem echt super fijn gereden, het was opstappen en wegrijden. Echt super veel zin in deze (ver)nieuw(d)e samenwerking met Stal Hexagon, het voelde weer als thuiskomen.”

Cijferlijst

Na het najaarsonderzoek van 2018 werd Kaygo ingeschreven met 81 punten. De hengst kreeg 8,5-en voor de stap en rijdbaarheid & instelling en achten voor de draf, galop, souplesse, houding & balans en aanleg als dressuurpaard.



Bron: Horses.nl/FB