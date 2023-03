Don Cremello du Bois nu keur en prestatie-fok

Aan de 16-jarige Don Cremello du Bois (Der Harlekin B x FS Golden Moonlight) zijn op de NRPS Hengstenshow twee predicaten tegelijk toegekend: het keurschap en het prestatie-fok predicaat. De bij het NRPS goedgekeurde ponyhengst werd door Marjolein van den Bosch bij de paarden in het Z2 uitgebracht. Ook heeft de hengst Z2 bij de pony's gelopen met Laura Kompier.

Vooral prestatie-fok is een van de belangrijkste onderscheidingen voor een hengst, want dit betekent dat de hengst bovengemiddeld veel nakomelingen op Z- of hoger niveau in de sport heeft lopen.

Weer even opgepakt

Na zijn sportcarrière werd Don Cremello du Bois van fokker en eigenaar familie Van den Bosch fulltime ingezet voor de fokkerij. Speciaal voor de NRPS Hengstenshow heeft Marjolein van den Bosch de hengst kort geleden weer even opgepakt en kon ze hem aansprekend onder het zadel presenteren.

