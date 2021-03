Duitse rechter: Alleen Schockemöhle mag Totilas-rietjes verkopen

Paul Schockemöhle accepteert niet dat Kees Visser diepvriessperma van Totilas op de markt brengt en stapte daarom naar de rechter. De inzet: Kees Visser per direct verbieden de rietjes die hij nog van Totilas heeft te verkopen. De civiele kamer van de Rechtbank Oldenburg stelde Schockemöhle vandaag in het gelijk en gaf een rechterlijk bevel om de verkoop via Holstud te stoppen.

De redactie van Horses.nl heeft zowel Kees Visser en zijn advocaat Luc Schelstraete geprobeerd te bereiken. Zodra de redactie contact heeft gehad, wordt dit bericht bijgewerkt.

Visser biedt de rietjes die hij nog heeft van Totilas aan via Holstud voor 3.750 euro. Het sperma wordt aangeboden middels ICSI en dat maakt het mogelijk uit één rietje heel wat merries drachtig te maken. Daarbij komt het sperma uit Totilas’ jonge jaren, toen de hengst nog een stuk vruchtbaarder was dan in de laatste jaren.

Duits of Nederlands recht

Partijen waren het oneens over de vraag welk recht van toepassing zou zijn. Paul Schockemöhle was van mening dat de verkoop van Totilas zich richt naar Duits recht en spande een kort geding aan in Duitsland. Eerder liet Schockemöhle al weten dat hij ook naar een Nederlandse rechter wilde stappen als dat nodig is. Maar de rechter in Oldenburg heeft zich dus bevoegd verklaard en Schockemöhle in het gelijk gesteld.

Aantal rietjes voor eigen gebruik

Bij de verkoop van Totilas mocht Kees Visser een aantal rietjes houden ‘voor eigen gebruik’. Zo was de afspraak volgens Schockemöhle. “Visser heeft destijds bijna vierhonderd rietjes sperma aan me gegeven. Hij wilde een paar rietjes voor zijn eigen merries behouden, maar zou verder niets verkopen. Ik ken hem al lang en vertrouwde hem”, zei Schockemöhle over de rietjes waar het nu allemaal om te doen is.

Kort geding-vonnis

De Duitse rechter heeft nu uitgesproken dat alleen Paul Schockemöhle het sperma van de drievoudige wereldkampioen Totilas mag verkopen. Kees Visser kan nog tegen dit vonnis in beroep.

Bron: Horses.nl