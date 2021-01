Duitse sporttest Münster-Handorf gaat door

De Duitse sporttest in Münster-Handorf gaat door, al dan niet onder strenge coronamaatregelen. De dressuurhengsten zijn eerst aan de beurt (31 januari tot 2 februari), daarna volgen de springhengsten (3 tot 5 februari). De sporttest vindt plaats zonder toeschouwers, maar wordt wel live uitgezonden op ClipMyHorse.tv.

Bij de dressuurhengsten zijn er enkele Nederlandse inzendingen, te weten de onlangs in Oldenburg goedgekeurde Frankie Lee (Franziskus x Spörcken) van Eugène Reesink, Barton VDL (Bordeaux x Sir Donnerhall I) van VDL Stud, First Lewis (Ferguson x Wynton) van Björn van Kessel en Fürst Dior (Fürstenball x Sir Donnerhall I) van Joop van Uytert.

Springhengsten

VDL Stud heeft ook bij de springhengsten twee ijzers in het vuur: Stargos VDL (Stakkato Gold x Conthargos) en For Friendship VDL (For Pleasure x Stakkato Gold). Van fokker Joh. H. Lufting uit Dalen verschijnt All I Want L (Arezzo VDL x Cantos, eigenaar Kai Ligges) in de ring. Madness (Kannan x Emerald van ’t Ruytershof) is eveneens in Nederland gefokt. Hij komt uit de stallen van J.C.M. Kessel uit Heeswyk Dinther.

Bron: Horses.nl/FN