DWB: Tien driejarige springhengsten goedgekeurd

Van de veertien hengsten die de afgelopen vijf dagen door de hengstenkeuringscommissie van het DWB zijn beoordeeld, zijn er tien goedgekeurd. Drie daarvan werden premiehengst: Cassado II (v. Casall), die ter plekke werd verkocht aan Ludger Beerbaum, Cartoon Hero RV (v. Chacoon Blue) en Vassini Ask (v. Van Gogh).

Cassado II is, zoals zijn naam het al doet vermoeden, de volle broer van de bij het DWB en meerdere Duitse stamboeken goedgekeurde hengst Cassado Ask (Karen Möller Rohde, int. 1,45m). Cassado II is gefokt door Henrik Hansen, die de hengst ook op de keuring bracht. De hengst viel op de keuring op met zijn enorme vermogen, behendigheid en de kracht waarmee hij springt. Dat viel ook Ludger Beerbaum op, hij kocht de hengst op de keuring.

Premiehengst van Van Gogh

De door Søren Riis Vester gefokte hengst Cartoon Hero RV van Frandsbjerg Horses A/S is een slimme, energieke, moderne en expressieve hengst. Hij viel iedere sprong op met zijn kracht en sprong heel constant. KWPN-hengst Van Gogh tekent voor het vaderschap van de derde premiehengst, Vassini Ask. De halfbroer van de goedgekeurde hengsten Cachassini I en II is in Duitsland gefokt bij Angela Pütz en is van Stutteri Ask A/S. Hij viel op met zijn snelle reactievermogen, goede overzicht en goede houding en balans.

Ook goedgekeurd werden:

Mundbergs Cavani (v. Carrera VDL), gefokt door en in eigendom van Ida Mundberg Hansen

Cartel du Forezan Z (v. Carthago), gefokt door Jerome Aguettaz, Frankrijk en eigendom van Team Henriksen A/S & Stald Kirk ApS

Cassis U (v. Casall), gefokt door en in eigendom van Anders Bak

Clear Heart Z (v. Casall Sem), gefokt door Torben Nielsen & Eva Jørgensen en eigendom van Ib Kirk

Fire Yellow (v. Favourite Ask), gefokt door en in eigendom van Lise & Jesper Grønbjerg Uhre Larsen

Bøgegårdens Unstoppable (v. Syvhøjegårds Unforgetable), gefokt door en eigendom van Stina en Jørgen Schmidt

Bøgegårdens Zion (v. Bøgegårdens Zidane), gefokt door en eigendom van Stina en Jørgen Schmidt

Bron: Ridehesten