Edward Gal rijdt Kyton op KWPN Hengstenkeuring

Eerder was al aangekondigd dat Kyton (Ferguson x Ferro) naar de KWPN Hengstenkeuring zou komen maar de naam van de ruiter ontbrak. Nu is bekend gemaakt dat Edward Gal, die Kyton op stal heeft staan, hem voorstelt in een clinic met beloftevolle hengsten op Lichte Tour-niveau die op weg zijn naar de Grand Prix. Nieuw in line-up is Lantanas (Sir Donnerhall x Hemmingway) die voorgesteld wordt door Phoebe Peters.