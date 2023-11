Edward Gals Trafalgar verkocht naar Canada

Edward Gal heeft de elfjarige KWPN-hengst Trafalgar (v. Totilas) afgelopen zomer verkocht aan de Canadese amazone Naima Moreira-Laliberté. Dat meldt Eurodressage.

De elfjarige hengst, die met 82 punten werd ingeschreven bij het KWPN en als jonge hengst succesvol was in de hengstencompetitie, is door eigenaar Edward Gal nooit in de sport uitgebracht.

Eurodressage meldt dat Gal de hengst afgelopen zomer heeft verkocht. In eerste instantie is de hengst verhuisd naar Moreira’s trainer Jordi Domingo in Spanje, aankomende winter gaat de Totilas-zoon naar Moreira in Wellington.

Bron: Eurodressage