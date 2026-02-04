Egbert Scheps kampioen Kasanova de la Pomme x Apardi ter dekking in Warendorf

Egbert Schep had vorig jaar meerdere successen te vieren op de hengstenkeuring in Oldenburg. Daaronder met Kopilot One, ex Tomba la Bomba van de Zwethove (Kasanova de la Pomme x Apardi) die uitgeroepen werd tot kampioen en in de aansluitende veiling voor 72.000 euro verkocht werd naar Zwitserland. De driejarige hengst komt nu ter dekking bij Landgestüt Warendorf.
Horses.nl Bron:
