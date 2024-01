Eldorado nieuwe aanvoerder B-ranking, Cascadello in top B-, C- én D-ranking

Alle paarden zijn op 1 januari officieel weer een jaar ouder geworden en dat heeft uiteraard invloed op de HorseTelex Rankings voor verervers. Op de Wereldranking (Class A) heeft de leeftijd van de paarden geen invloed, maar op de rankings voor de jongere verervers des te meer. Eldorado van de Zeshoek TN is de nieuwe aanvoerder van de B-ranking, Cascadello I staat achter hem én voert ook nog eens de C- en de D-rankings aan. Corydon van T&L is de nieuwe topper van de E-ranking.

De in 2011 geboren Corydon van T&L (v. Cornado NRW) was zijn leeftijdsgenoten vorig jaar al een jaartje vooruit toen hij op de E-ranking (max. leeftijd nafok: 9 jaar/minimaal 20 nakomelingen in de internationale sport) de tweede plaats innam op 1 januari, nu staat hij aan kop met 33 kinderen die het afgelopen jaar actief waren op FEI-niveau.

Mosito van het Hellehof

Achter hem volgen de in 2010 geboren Kassander van ’t Roosakker (v. Echo van Spieveld), de ook in 2010 geboren F One USA (v. Toulon), de in 2012 geboren Mosito van het Hellehof (v. Elvis ter Putte) en By Cera d’Ick (v. Stakkatol). Mosito, diens eerste nakomelingen nog maar acht zijn, doet overigens ook al vooraan mee op de D-ranking, hij al 41 kinderen in de internationale sport.

Cascadello, Cascadello, Cascadello

Wie Cascadello I (Casall x Clearway) in 2011 op de hengstenkeuring zag springen, zal dat niet snel zijn vergeten. Dat leverde de hengst ook direct volle dekboeken op. Maar goed vrijspringen en het vervolgens ook waarmaken in de fokkerij zijn twee verschillende dingen. Cascadello lijkt dat wel te doen.

De oudste nakomelingen van Cascadello zijn nu elf en zijn nafok zorgt er voort dat hij in de top van drie rankings staat. Op de D (nafok max. 11 jaar/minimaal 40 nakomelingen in de internationale sport) en C-ranking (nafok max. 13 jaar/minimaal 60 nakomelingen) staat de hengst aan kop, op de B-ranking (nafok max. 15 jaar/minimaal 80 nakomelingen) staat hij tweede plaats en ook op de Wereldranking (alle leeftijden/minimaal 100 nakomelingen) doet hij met een top-20 positie goede zaken voor een hengst met nakomelingen die nog maar vijf dagen elf zijn. Van Cascadello waren er het afgelopen jaar 112 nakomelingen actief in de FEI-sport.

Denzel en Comilfo Plus

Op de D-ranking wordt Cascadello gevolgd door de vorig jaar helaas overleden Denzel van het Meulenhof (v. Marius Claudius). De hengst valt al enkele jaren op in de HorseTelex Rankings. Team Nijhof kocht zich in 2021 bij de hengst in vanwege de goede prestaties van zijn achtjarige nakomelingen (waarmee hij ‘een jaar te vroeg) al hoog binnenkwam op de E-ranking. Vorig jaar begon hij januari op de 2e plaats van de E-ranking, in januari 2023 ging hij aan kop van de D-ranking én nu staat hij dus tweede op de D-ranking.

Comilfo Plus (v. Comme il faut) volgt op de derde plaats van de D-ranking, voor de KWPN-hengsten Chaman (v. Baloubet du Rouet) en Etoulon VDL (v. Toulon).

Messenger, Carrera VDL en Etoulon VDL

Op de C-ranking wordt Cascadello op de hielen gezeten door Messenger (v. Montender) en daarachter twee VDL-hengsten. Carrera VDL (v. Cardento) en Etoulon VDL (v. Toulon).

B-ranking: Eldorado van de Zeshoek TN aan kop

De nieuwe aanvoerder van de B-ranking is per 1 januari Eldorado van de Zeshoek TN (v. Clinton), die op de Wereldranking nu een 14e plaats inneemt. Verder in de top-5: Cascadello I, Comme il faut, Connor en Vagabond de la Pomme.

Chacco-Blue, Thunder, Toulon

Op de A-ranking is vooral de positie van Thunder van de Zuuthoeve een opmerking waard. De Argentinus-zoon staat op de tweede plaats achter (de eeuwige) nummer 1 Chacco-Blue. En dat terwijl hij nooit enorm veel gedekt heeft.

In 1996 werden er bij René Vets twee bijzondere hengstveulens geboren: een Narcos II uit de halfbloedmerrie Olympia van de Krekebeke (Laudanum xx x Ramiro Z x Almé x Gotthard) en een Argentinus uit de SBS-merrie Jura van St. Maarten (Nimmerdor x Lord x Thuswin xx x Fokus II). Die twee hengsten, Tangelo en Thunder van de Zuuthoeve, bleven bij de familie Vets en werden voorgesteld op de BWP-keuring. “Daar werd Tangelo afgewezen en Thunder goedgekeurd.” Tangelo verhuisde naar De Radstake in Nederland en Thunder bleef in België. Toch bleef hij daar als fokhengst altijd wat ondergewaardeerd. “Thunder had maar een korte carriere in de sport en raakte in 2008 geblesseerd, daardoor is hij denk ik nooit extreem veel gebruikt. Maar ook zonder extreme aantallen merries, heeft hij extreem veel goede nakomelingen gebracht”, zegt Conny Vets, de dochter van René. “Thunder was de absolute lieveling van onze vader en ik denk dat hij er toch wel kijk op had.”

Op plaats 3 volgt een tweede Belgische T-hengst Toulon (v. Heartbreaker). Toulon staat ter dekking op het station van Tilleman en Lenaerts, waar ook Heartbreaker van zijn derde tot en met zijn zevende, dekte. Voor Luc Tilleman is Toulon dé opvolger van zijn vader, vooral omdat hij net zo’n instelling vererft als Heartbreaker zelf. “Ze denken allemaal dat ze over 1,60m kunnen en willen dat ook, ook de paarden die eigenlijk maar capaciteiten hebben voor het 1,30m. De instelling is doorslaggevend voor het succes en dat geeft Heartbreaker ook in tweede generatie nog heel sterk door.”

Verder in de top-5: Mylord Carthago (v. Carthago) en Cardento (v. Capitol I).

