Emiliano beste dressuurhengst in 50-dagentest Adelheidsdorf

Emiliano (Escamillo x Vitalis) heeft als beste dressuurhengst de 50-dagentest in Adelheidsdorf afgerond. De driejarige hengst, eerder dit jaar nog winnaar van de Westfalen Wappen, scoorde gemiddeld een 8,45 voor de dressuuronderdelen. KWPN-premiehengst Next Level (Jarville x Prestige VDL) van Galleria Sporthorses en de KWPN-aangewezen Serfaus (Schwarzgold x Don Frederico) van Theo Driessen stonden wel op de deelnemerslijst, maar werden beide niet aangeleverd.

“Een paard met een zeer goede toekomst voor zich”, was de eerste reactie van de beoordelingscommissie over Emiliano. Ze waardeerden de draf, het interieur, karakter en de werkwilligheid met negens.

Halfbroer Escolar en Escorial dik over de acht

Van Hengststation Rüscher-Konermann kwam niet alleen de winnaar, maar ook de nummer twee. Deze Don Olympic (Diamond Deluxe x Fürst Piccolo) overtuigde de beoordelingscommissie met zijn werkwilligheid en rijdbaarheid, maar ook met zijn krachtige, bergopwaarts gesprongen galop. Hij kwam gemiddeld op een 8,39 uit. Don Olympic komt uit dezelfde moeder als de internationale Grand Prix-hengsten Escolar en Escorial.

8,14 voor Robert De Niro Jr.

De ZfdP-kampioen Robert De Niro Jr. (Real Grandios x Santano) zette met een 8,14 de derde score neer. De bruine hengst viel op met zijn bergopwaartse tendens en zijn tevreden aanleuning. Hij kreeg zeven 8,5-en, waaronder voor zijn rijdbaarheid. De hengst is een volle broer van de ZfdP-premiehengst Robert Downey Junior. Geen van de andere twintig hengsten slaagde er in om een acht of hoger te scoren.

KWPN-hengsten afwezig

KWPN-premiehengst Next Level, die nog steeds nergens definitief goedgekeurd is, zou volgens de deelnemerslijst wel komen opdagen in Adelheidsdorf, maar werd niet aangeleverd. De inmiddels zesjarige KWPN-aangewezen Serfaus heeft tot dusver ook nog geen verrichtingstest afgerond.

Uitslag 50-dagentest.

Catalogus.

Bron: Horses.nl/Pferd Aktuell